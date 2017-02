Gigi D'Alessio eliminato a Sanremo 2017 / Il video polemico e la risposta di Carlo Conti

Gigi D'Alessio, video polemico dopo l'eliminazione dal Festival di Sanremo 2017: spunta anche Anna Tatangelo - Inaspettata per molti l'eliminazione di Gigi D'Alessio a un passo dalla finalissima del Festival di Sanremo 2017. Il cantante, che ha portato all'Ariston la canzone "La Prima stella", non ce l'ha fatta a conquistare un posto tra i primi sedici Campione, risultando invece tra i quattro eliminati. Fischiato ma anche molto applaudito l'annuncio di Carlo Conti sul cantante partenopeo che, solo poco dopo, ha mostrato a tutti la sua reazione rispetto a tale esito. Lo ha fatto con un video postato su Facebook in cui appere inizialmente da solo ed esordisce: "Ragazzi, sentite ve lo giuro. Sapete chi ci è rimasto male?" ed ecco poi apparire alle sue spalle tante persone tar le quali anche Anna Tatangelo. Tutti insieme, nel video, urlano "Sto ca**o!". Una risposta ironica che, inevitabilmente, trasuda anche un pò di polemica da parte del cantante. Tuttavia, nella conferenza stampa di oggi, non è mancata la risposta di Carlo Conti.

Gigi D'Alessio, video polemico dopo l'eliminazione dal Festival di Sanremo 2017: la risposta di Carlo Conti - Non si è fatta attendere la risposta di Carlo Conti nel corso della Conferenza Stampa di oggi. Quando è stato fatto notare al conduttore della reazione di Gigi D'Alessio, Conti ha commentato: "In realtà una cosa come quella l’aveva già fatta prima qualcuno. Indovinate chi?" Poi prosegue: "Lo difendo Gigi, ci ho visto molta goliardia, come noi fiorentini anche i napoletani hanno marcia in più nello scherzare sulla vita. È uno scherzo che faccio sempre con Masini e con Gigi". Una risposta che cerca di palcare quella che inizialmente si è posta come una vera e propria critica.

© Riproduzione Riservata.