IL GRANDE GATSBY/ Leonardo DiCaprio nel film su Canale 5: regia di Baz Luhrmann

Il film è in onda su Canale 5 in prima serata

IL GRANDE GATSBY, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 11 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Il grande Gatsby è il film in onda su Canale 5 oggi, sabato 11 febbraio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola drammatica del 2013 che è stata diretta da Baz Luhrmann (Moulin Rouge, Romeo + Giulietta, Australia) ed interpretato da Leonardo DiCaprio (Titanic, The wolf od Wall Street, Revenant - Redivivo), Carey Mulligan (Suffragette, Via dalla pazza folla, Non lasciarmi) e Tobey Maguire (Spider-Man, Seabiscuit - Un mito senza tempo, Le regole della casa del sidro). Il film è tratto dal romanzo omonimo di Francis Scott Fitzgerald, pubblicato nel 1925. Si tratta del quarto adattamento cinematografico del libro. Il primo film, girato nel 1926, è oggi andato perduto. La trasposizione cinematografica più nota è quella del 1974, diretta da Jack Clayton ed interpretata da Robert Redford e Mia Farrow. Il grande Gatsby, versione 2013, ha ottenuto numerosi riconoscimenti e premi, fra cui 2 Premi Oscar per la miglior scenografia e per i migliori costumi e 2 Satellite Awards per la miglior canzone originale e migliore scenografia. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL GRANDE GATSBY, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 11 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - New York, 1929. Nick Carraway (Tobey Maguire) è un reduce della Prima Guerra Mondiale ed aspirante scrittore. Per curare la sua dipendenza dall'alcol si rivolge ad uno psicologo che gli consiglia di provare a scrivere un libro. Nick narra così le avventure vissute nel 1922, appena arrivato nella grande metropoli. Nick si trova ad avere come vicino di casa il miliardario Jay Gatsby (Leonardo Di Caprio), celebre organizzatore di feste memorabili insieme alla cugina Daisy (Carey Mulligan). Il marito di Daisy, Tom, è un vecchio compagno di studi, e così Nick viene introdotto nel mondo scintillante dei multimilionari americani, dove assiste ai drammi e agli amori dei ricchissimi che controllano il paese. Fra Nick e Jay nascerà pian piano una buona amicizia, e il milionario porterà il reduce a conoscere diversi suoi amici, fra cui numerosi industriali e uomini di potere ma anche gangster e malavitosi, che spadroneggiano nella New York del proibizionismo, epoca d'oro della mafia americana. .

