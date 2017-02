IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 12 febbraio: nuova tragedia a Puente Viejo, Camila è morta durante il viaggio?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 12 FEBBRAIO: BRUTTE NOTIZIE PER HERNANDO - La puntata de Il Segreto di domani porterà nuove cattive notizie per Hernando, sempre più protagonista delle trame della telenovela spagnola. Il tutore di Beatriz ha annunciato, sorprendendo le persone a lui vicine, l'imminente arrivo a Puente Viejo della moglie Camila, in viaggio da Cuba. Ma proprio l'attraversamento dell'Oceano Atlantico potrebbe risultare fatale: Hernando, infatti, verrà informato attraverso un telegramma del naufragio della nave nella quale la donna viaggiava e della possibilità che lei, come la gran parte degli altri passeggeri, sia deceduta in quelle tragiche circostanze. La reazione dell'uomo sarà sorprendente, in quanto faticherà a nascondere il dispiacere, dimostrando di non essere la persona fredda che aveva fatto conoscere ai nuovi compaesani. Ma davvero siamo certi che Camila non ce l'abbia fatta? O arriverà senza preavviso a Los Manantiales sorprendendo Hernando e la dolce Beatriz?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 12 FEBBRAIO: DONNA FRANCISCA FERMERA' LE NOZZE? - Non sono più molti i familiari di Donna Francisca presenti nelle attuali puntate de Il Segreto, eppure la cattiva della telenovela spagnola non smetterà di intromettersi nelle vicende altrui, soprattutto se esse riguarderanno l'odiata famiglia Santacruz. A farne le spese molto presto potrebbero essere Sol e Lucas, il cui fidanzamento ufficiale diventerà di dominio pubblico. La coppia, dopo avere superato gli ostacoli causati dalla crudeltà di Eliseo, dovrà ora affrontare un nuovo incubo: la Montenegro, infatti, dichiarerà che il loro matrimonio non si dovrà fare, promettendo di usare ogni metodo in suo potere per separare la coppia. Sarà soprattutto la sorella di Severo, che già in passato ha dovuto subire le conseguenze dell'odio della Montenegro, a diventare il l'obiettivo della perfida dark lady. Raggiungerà questo obiettivo? Sol e Lucas faranno bene a restare in guardia?

