IL SEGRETO/ Anticipazioni puntate spagnole e italiane: Cristobal pensa alla sua prossima mossa, dopo Severo colpirà Francisca?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: QUAL E' IL PROSSIMO OBIETTIVO DI CRISTOBAL? - E' Cristobal Garrigues il villain indiscutibile delle puntate spagnole de Il Segreto, nelle quali il figlio di Salvador Castro userà ogni mezzo in suo potere per ottenere denaro e vendetta. Non sarà dunque Severo il suo unico obiettivo: il crudele individuo, con il sorprendente aiuto di Carmelo, è riuscito a sottrarre a Santacruz tutte le sue ricchezze, minacciandolo di uccidere Candela e il suo bambino. Proprio per questo Severo potrebbe avere inscenato la morte della moglie e del neonato, per evitare che potessero subire le ritorsioni del suo crudele antagonista. Ma archiviata la vicenda relativa a Severo, Cristobal non sarà ancora soddisfatto. Il suo obiettivo sarà un altro, ovvero arrivare alla persona con la quale già in passato era giunto ai ferri corti. Si tratterà ovviamente di Donna Francisca, che farà bene a tremare di fronte ad un simile rivale. Saranno presto tempi duri per lei?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 11 FEBBRAIO: ELIAS E' TROPPO CURIOSO? - Il Segreto non conosce pausa e torna anche oggi su Canale 5 al termine di Amici di Maria De Filippi. Sarà una puntata ancora concentrata sulla new entry Hernando Dos Casas e sui tanti misteri che l'uomo sembra avere portato con sé. Il principale di essi riguarda la moglie in arrivo da Cuba, che dovrebbe fare molto presto il suo ingresso in quel di Puente Viejo. Elias sarà particolarmente coinvolto da questa vicenda e cercherà di scoprire qualcosa in più di quella donna misteriosa, di cui nessuno aveva sentito parlare fino a quel momento. Ma il suo atteggiamento, fin troppo disinvolto, non piacerà affatto ad Hernando che rimprovererà il chimico per il suo eccesso di curiosità. Riuscirà a porre fine a questo carattere non troppo vicino alle abitudini del freddo signor Dos Casas? I problemi e le differenti vedute di questi due personaggi diventeranno in futuro una delle trame principali della telenovela spagnola?

