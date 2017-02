Isola dei Famosi 2017 / Raz Degan, primi segni d’insofferenza per l’israeliano: l’attore è sul punto di sbottare (Oggi, 11 febbraio 2017)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, RAZ DEGAN: L’ATTORE MOSTRA I PRIMI SEGNI D’INSOFFERENZA – Anche una persona mite e tranquilla come Raz Degan è sul punto di perdere la testa sull’Isola dei Famosi 2017. A poche ore dalla diretta della terza puntata, l’attore israeliano, naufrago sull’isola degli evoluti insieme a Samantha De Grenet, Giulio Base, Simone Susinna, Giacomo Urtis e Giulia Calcaterra, non nasconde il suo malumore nei confronti del gruppo. Raz Degan che, sin dal primo giorno, ha messo a disposizione dei compagni la sua abilità manuale nel costruire capanne e nella pesca, comincia a mostrare i primi segni d’insofferenza soprattutto vero Giulio Base, il leader silenzioso del gruppo. Tra i due il clima non è dei migliori e nelle ultime ore tutto è peggiorato. Raz Degan, con l’aiuto di Simone Susinna, ha cercato di rinforzare il telo della capanna fissandolo con delle foglie di palma. Giulio Base e Samantha De Grenet cercano di aiutarli proponendo delle alternative. L’attore italiano propone d’inserire un bastone sotto il centro del telo. Una soluzione che non convince Raz che, tuttavia, si limita a sospirare permettendo al compagno d’avventura di provarci. Il risultato, però, non è dei migliori. Raz constata con rassegnazione che ormai “si è spaccato tutto”. Il malcontento di Raz continua con la prova ricompensa. Giulio Base sceglie di regalare al gruppo due chili di ortaggi mentre Degan avrebbe preferito i 15 metri di corda che sarebbero stati più utili per la sopravvivenza. Il malumore dell’israeliano continua anche a cena. Raz comunica di non voler mangiare, critica il modo di cucinare dei compagni e si allontana dal gruppo per guardare il tramonto.

