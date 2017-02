JUNIOR MASTERCHEF ITALIA 3/ Oggi, sabato 11 febbraio 2017, non va in onda: ecco perché

JUNIOR MASTERCHEF ITALIA 3, OGGI NON VA IN ONDA (sabato 11 febbraio 2017) - Si è conclusa la scorsa settimana la gara dei giovani aspiranti chef sul piccolo schermo di TV8: oggi, sabato 11 febbraio 2017, non andrà in onda una nuova puntata di Junior MasterChef Italia 3. Sette giorni fa, infatti, il pubblico ha potuto assistere alla finalissima, che ha portato Nicolò sul primo gradino del podio. Il giovanissimo sfidante se l'è dovuta vedere con la collega Stefania: entrambi, arrivati all'ultima prova, hanno dovuto pensare, realizzare e servire un menù composto da quattro portate (antipasto, primo, secondo e dolce) che fosse in grado di convincere a pieno i giudici del cooking talent, Bruno Barbieri, Alessandro Borghese e Gennaro Esposito. Alla fine, a spuntarla, è stato proprio l'aspirante chef Nicolò, che ha vinto una borsa di studio e un viaggio premio in compagnia della propria famiglia. Al posto di Junior MasterChef Italia, andrà in onda - con piccola delusione per tutti i fans appassionati di cucina e di programmi dedicati - il film per la TV "Un uomo quasi perfetto", con Jason Gray-Stanford e Meredith Monroe nel cast.

© Riproduzione Riservata.