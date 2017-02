KODY BROWN/ 18 figli e quattro mogli: il protagonista di "Sister Wifes" vuole la poligamia legale

KODI BROWN: 18 FIGLI E 4 MOGLI, IL PROTAGONISTA DEL REALITY SISTER WIFES PROTESTA, VUOLE LA POLIGAMIA. La poligamia negli Stati Uniti è vietata, come in tutti i paesi occidentali, e anche gli stessi mormoni, una delle tante sette religiose americane, hanno smesso ufficialmente di praticarla quando nel 1890 l'allora presidente della chiesa Wilford Woodroff rese nota la rinuncia a tale pratica. Chi avesse continuato a praticarla sarebbe stato scomunicato. C'è chi ha trovato il modo per raggirare le regole, sia quelle religiose che quelle dello stato e ha fatto della sua vita un reality show trasmesso per un paio di anni dalla serie televisiva TLC, intitolato Sister Wives. Si chiama Kody Brown e vive con quattro donne, ma ha sposato legalmente una sola di queste (da cui peraltro ha divorziato dopo 16 anni di matrimonio): le altre tre semplicemente convivono. In questo modo nessuno può accusarlo di poligamia, ma lui non è d'accordo: vuole che sia riconosciuta legalmente nello stato in cui ha vissuto a lungo, lo Utah, anche se adesso la famiglia allargata si è trasferita a Las Vegas. Con le sue quattro quasi mogli (un paio di anni fa ne ha sposata un'altra ancora per poterne adottare i tre figli) l'uomo ha in tutto 18 figli. La poligamia più o meno legale è più diffusa di quanti si pensi e Kody Brown non è l'unico a battersi per essa. Diversi infatti sono stati i documentari e i reality show che si sono occupati di casi analoghi.

