LA BATTAGLIA DEI TRE REGNI/ Su Rai 4 il film con Tony Leung Chiu Wai e Takeshi Kaneshiro

LA BATTAGLIA DEI TRE REGNI, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 11 FEBBRAIO 2017: IL CAST - La Battaglia dei tre Regni è il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 11 febbraio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola d'avventura dal titolo originale Chi bi / Rde Cliff. Un film cinese del 2008 diretto da un grande ed apprezzato regista cinese come John Woo, il cast presenta diversi attori piuttosto apprezzati nell’estremo Oriente come Tony Leung Chiu Wai, Takeshi Kaneshiro, Zhang Feng e Chang Chen. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA BATTAGLIA DEI TRE REGNI, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 11 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato all'inizio del terzo secolo, è estate quando un uomo di nome Cao Cao (Zhang Fengyi) di professione primo ministro decide che sia arrivato il momento di attaccare le terre confinanti il suo regno, per cercare in qualche modo di unificare il suo potere. In realtà, però, Cao Cao dapprima convince l’imperatore Han ad agire in questo modo: quest'ultimo accetta di buon grado, soprattutto quando viene deciso di attaccare sia il regno di Shu che quello di Wu. Si parte quindi alla volta di queste terre che vengono invase immediatamente da milioni di soldati a cui fa capo Cao Cao. Grazie al cospicuo numero di soldati e alla loro bravura, l’impero viene unificato. Cao Cao allora inizia ad avere sempre maggiori mire di espansione e medita di voler impossessarsi del trono. Tuttavia, qualcosa non va secondo i suoi piani in quanto i regni del sud alla cui guida ci sono l’imperatore Sun Quan (Chang Chen) e l’imperatore Liu Bei (You Yong), i quali di fronte all'avanzata di Cao Cao decidono di fare fronte comune pur di combattere e sconfiggere il noto signore della guerra. Inoltre, ad affiancare i due regni del sud vi sarà un certo Kong Ming, che si rivelerà un ottimo e straordinario stratega. Nell'anno 208, Cao Cao si appresta ad attaccare i due eserciti nei pressi del fiume Yangtze, in quella che è conosciuta come la battaglia di Chibi o della scogliera rossa. Questa, a differenza di come pensava Cao Cao, si rivelerà una dura e sanguinosa battaglia in cui nonostante avesse a disposizione un esercito numericamente superiore si trova a soccombere. Il tutto studiato a tavolino dall'abile stratega che sapeva benissimo che l'esercito di Cao Cao non era in grado di combattere via mare, ma anche grazie al vento favorevole che l'esercito del sud trova a suo vantaggio. Cao Cao è costretto ad ammettere la ritirata in quanto la sua flotta è stata completamente distrutta.

