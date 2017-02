Lele e Elodie / Il Vincitore delle Nuove Proposte ringrazia tutti tranne la sua fidanzata: crisi o dimenticanza?

Lele Esposito vince le Nuove Proposte di Sanremo 2017, ma fa un'incredibile gaffe: cosa ne penserà Elodie? (oggi 10 febbraio 2017) - È Lele Esposito il vincitore delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2017. Il cantante, che esce da un'importante esperienza nel talent Amici di Maria De Filippi, ha incantato tutti con la sua "Ora mai", conquistando l'ambitissimo premio e sorpassando l'agguerrita concorrenza. Un turbinio di emozioni per Lele che, di fronte alla richiesta di Carlo Conti di qualche commento a caldo, ha deciso di ringraziare i suoi genitori, le persone care e coloro che sono stati per lui la base di tutto questo. In tanti si aspettavano però che il cantante dicesse quel nome, quello di colei che lui ama e che è in questa avventura accanto a lui, nome che non è arrivato. Lele non ha nominato la sua fidanzata Elodie di Patrizi sul palco dell'Ariston quando ha preso tra le mani il premio del primo posto delle Nuove Proposte, una gaffe che non è passata inosservata ma che è perdonabile vista la situazione così emozionante e del tutto nuova per il giovane 19enne.

Lele Esposito vince le Nuove Proposte di Sanremo 2017: nessun ringraziamento per la sua Elodie Di Patrizi - Una grandissima emozione quella appena vissuta da Lele Esposito al Festival di Sanremo 2017. Ci sperava ma mai il cantante si sarebbe aspettato che un sogno così grande diventasse relatà. Invece il 19enne con un ottimo precedente ad Amici ha vinto la categoria Nuove Proposte nella 67esima edizione della kermesse canora. Sarà sicuramente felicissima la sua Elodie Di Patrizi che, intanto, attende ancora di uscire e fare la sua esibizione.

