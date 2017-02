Lele e Elodie / L'ex cantante di Amici vince le Nuove Proposte: la reazione e le sorprendenti parole della fidanzata

Elodie e Lele, come ha reagito la cantante alla vittoria di Esposito per le Nuove Proposte? Le sue parole - È stato Lele Esposito ad aggiudicarsi la vittoria per le Nuove Proposte della 67esima edizione del Festival di Sanremo. La giovane promessa, che anche ad Amici è riuscita a farsi valere aggiudicandosi il terzo posto, ha conquistato l'ambito premio. Ma come ha reagito la sua fidanzata Elodie Di Patrizi? Nonostante la scelta di mantenere i totale riserbo sulla loro storia d'amore, Lele ha svelato la reazione della sua fidanzata nel corso del Dopofestival. "Si ci siamo sentiti subito dopo, era felicissima" ha svelato Lele, senza aggiungere tuttavia nessun particolare a riguardo. Intercettata da RadioDue, questa mattina è stata proprio Elodie a svelare finalmente il suo pensiero sulla vittoria di Lele alle Nuove Proposte, anche se con pochissime parole: "Lo sapevo che avrebbe vinto", svela, con una previsione che trasuda tanta fiducia quanto amore.

Elodie e Lele, un amore top secret ma sempre più forte: le novità dal Festival Di Sanremo 2017 - "Un'emozione davvero grande, piena, intensa. Me la sono goduta proprio tanto, sono felice al di là della vittoria. Quella è stata la ciliegina sulla torta dopo la possibilità di aver suonato la mia musica. Non mi aspettavo neanche Sanremo, sono senza parole": è con queste parole che Lele Esposito ha commentato la sua vittoria per le Nuove Proposte subito dopo la proclamazione. Al settimo cielo ma senza ancora aver realizzato al 100% di essere riuscito a vincere l'ambito premio, Lele svela che è la passione per la musica, la dedizione e l'aiuto dei suoi genitori a far sì che tutto questo divenisse una bellissima realtà. Felicissima, nonostante da parte di Lele non ci sia stato un accenno nel corso dei ringraziamenti, è la sua fidanzata Elodie che, stasera, gareggia per la vittoria. "Ci si rivedrà quando tutto finisce. Abbiamo rispetto l'uno dell'impegno dell'altro, e preferiamo non parlare del nostro amore che c'è, ma resta da custodire dietro le quinte" ha infatti dichiarato la cantante dai capelli rosa sul prossimo incontro col suo fidanzato.

© Riproduzione Riservata.