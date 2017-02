Lele e Maldestro/ Amici? Le frecciatine dopo la vittoria a Sanremo 2017: “non sa scrivere un testo”

LELE E MALDESTRO, FRECCIATINE DOPO LA VITTORIA A SANREMO 2017? (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017) - La categoria nuove proposte è stata vinta da Lele, ex concorrente del talent di Amici di Maria De Filippi, che aveva visto finalisti anche Sergio Sylvestre ed Elodie Di Patrizi, oggi tra i big in gara di questo Sanremo 2017. Già la sua partecipazione tra le nuove proposte aveva scatenato delle polemiche perché Lele non era un personaggio in realtà sconosciuto. E questa cosa l'ha fatta notare anche Maldestro, sollecitato da Blogo, in conferenza stampa dopo la sua vittoria: "Chi ha fatto tv è avvantaggiato nei numeri, la pagina di Lele è 10 volte più grande della mia. Ma è tutto meritato, abbiamo fatto percorsi diversi, non voglio fare polemica. Ho accettato il gioco e prendo tutto quello che arriva. Sapevo di scontrarmi con una persona forte, se Lele sta qua vuol dire che ha talento pure lui", ha detto il cantante. Vena polemica o semplice constatazione della realtà? Probabilmente più la seconda.

LELE E MALDESTRO, FRECCIATINE DOPO LA VITTORIA A SANREMO 2017? UNA COLLABORAZIONE TRA I DUE (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017) - In realtà tra Lele e Maldestro c'è grande stima, e i due hanno deciso di scrivere insieme una canzone dopo Sanremo 2017. Chi l'ha scritto il testo? Maldestro, che ha detto in modo ovviamente simpatico che Lele non è capace a produrre testi: "l testo l'ho scritto, lui non sa scriverlo! La musica l'ha scritta lui. Sarebbe bellissimo che riuscissimo a produrla", hanno detto sempre in conferenza stampa dopo le domande di Blogo. Cosa ne dice Lele del fatto che lui sia stato favorito dalla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi? "Non sento il peso del pregiudizio. So quanto tempo ho studiato musica, so la mia passione, so che il talent è soltanto un mezzo. Noi giovani ne siamo consapevoli. Ognuno va giudicato per la musica che fai", ha detto il cantante napoletano. Come andrà la collaborazione con Maldestro? Ovviamente non vediamo l'ora di sentire il singolo.

