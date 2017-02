Luciano Pavarotti, il ricordo a Sanremo 2017 / Miserere e le commoventi dichiarazioni di Zucchero

Luciano Pavarotti "torna" al Festival di Sanremo 2017 grazie a Zucchero: il bellissimo ricordo del cantante - Una grande emozione questa sera al Festival di Sanremo 2017 che, per la serata finale, ha ospitato Zucchero. Il cantante si è esibito in alcuni suoi successi, ma ha colpito particolarmente il pubblico il duetto virtuale con Luciano Pavarotti. La grande stella della musica lirica si è spenta il 6 settembre del 2007, ma sul palco dell'Ariston, grazie a Zucchero, siamo tornati a sentirlo vicino a noi. In un'intervista rilasciata proprio poco prima della finale di Sanremo, Zucchero ha accennato a questa esibizione e ricordato Pavarotti con queste parole: Mi hanno chiesto di ricordare Luciano Pavarotti, di cui ricorre il decennale della scomparsa, quindi eseguirò “Miserere” e lui sarà in duetto virtuale con me. Pavarotti era un fratellone, era planetario. In un sondaggio in Vietnam è risultato più popolare di Michael Jackson come popolarità ha vinto lui, però quando tornava a casa non vedeva l’ora di andare a mangiare il salame, di giocare a briscola, di andare in campagna con i suoi amici".

Zucchero e le dichiarazioni su Luciano Pavarotti: il cantante, con un salto al passato, rivive il ricordo de tenore - È da questo bellissimo ricordo di Luciano Pavarotti che Zucchero arriva ad un'importante conclusione nell'intervista a Radio Italia: "Il segreto è non tirarsela. Pensa che per i miei tour in America girerò con uno ‘sleeping bus’ con letto e doccia, come si faceva negli anni settanta. Suonerò ad esempio a New York, a Boston”. Un bellissimo e commovente ricordo quello dato da Zucchero Fornaciari al Festival di Sanremo 2017: Luciano Pavarotti è "tornato" non solo con la voce in un duetto col cantante, ma anche in video. Dietro di lui, nel corso dell'esibizione, il tenore è riapparso in un gigante vidiwall che ha commosso ed estasiato al contempo il pubblico in teatro.

