MARCO MASINI, VIDEO “SPOSTATO DI UN SECONDO”: LA CANZONE DEDICATA A SUA MADRE. SARÀ LUI IL VINCITORE? (FINALE FESTIVAL DI SANREMO 2017) Tra i 16 campioni che si disputeranno la vittoria nella finale del Festival di Sanremo 2017 ci sarà anche Marco Masini, con la sua "Spostato di un secondo", dedicata alla madre scomparsa nel 1984. Nel brano c’è tutto il rimpianto di non aver potuto vedere un’ultima la donna prima che un tumore la portasse via, 33 anni fa. Masini all’epoca era in servizio militare e stava per rientrare a casa a darle l’ultimo saluto, ma per poche ore non fece in tempo e lui rimase col rammarico di non aver dato retta all’istinto ed essere corso al suo capezzale prima. Nella carica emotiva con cui Masini impreziosisce l’arrangiamento delicato e le parole struggenti, rientra tutto il bene di un figlio la cui passione per la musica è stata trasmessa proprio dalla madre.

Il pianoforte in casa, su cui le dita di Anna Maria scorrevano, erano per Marco bambino un dolce conforto nei primi anni di ansie e irrequietezze dell’adolescenza. Questo amore che sorpassa ogni confine di tempo e spazio per arrivare a oggi immutato, è reso efficacemente in una performance asciutta, elettronica e moderna, ma con un respiro ampio e melodia avvolgente, liberata con grande mestiere da un Masini in stato di grazia. Da pilastro cantautorale degli anni ’90 a oggi, si apre una nuova fase per il cantautore fiorentino. Torna a un album di inediti dopo un periodo dominato da ristampe, raccolte e cronologie dei suoi album passati. La costruzione di "Spostato di un secondo", riporta sul palco un autore maturo e onesto, in pace con gli anni dolorosi e mai dimenticati, quando il music business l’aveva respinto per via della nomea che come cantante portasse sfortuna. Mia Martini, anch’essa vittima di queste calunnie, si era tolta la vita soffocata dalle pressioni mediatiche. Marco Masini poteva fare la stessa fine, ci sono stati momenti di buio, ma così non è stato e la performance sul palco dell’Ariston lo dimostra.

Mentre canta (clicca qui per il video dell’esibizione di ieri), con voce potente e trasporto sincero, emerge tutta la sua felicità per essere lì di nuovo su quel palco. Tranquillo e intenso, anche nelle note più difficili, senza una sbavatura, nonostante l'impasto vocale arrochito ogni tanto prenda il sopravvento e rischi di compromettere l'intera performance sporcando la melodia. Marco Masini ne è conscio e parla di questo problema nella canzone coi versi "io che con la nicotina non ho fatto pace / vorrei tornare lì per non provare nemmeno / vedere da grande come diventa una voce / se non la vizi con trent’anni di veleno". Tutto funziona e il cantautore ne guadagna in classe e applausi a scena aperta.

© Riproduzione Riservata.