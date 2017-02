MASTERCHEF ITALIA 2017 / Ed. 6, Gloria Enrico senza scrupoli: è lei la vincitrice? (Oggi, 11 febbraio)

MASTERCHEF ITALIA 2017, ED. 6 NEWS: GLORIA ENRICO PUNTA ALLA VITTORIA – Gloria Enrico è disposta a tutto pur di portare a casa la vittoria. L’obiettivo della barista ligure è essere eletta la Masterchef Italia 2017 e per riuscirci sta tirando fuori le unghie attirandosi così non solo l’antipatia dei compagni ma anche quella del pubblico che la giudicano cattiva e senza scrupoli. Puntata dopo puntata, Gloria sta riuscendo a tenersi stretto il grembiule sbaragliando la concorrenza che non vedono di buon occhio le sue strategia. Gloria, però, nonostante gli stratagemmi, sta dimostrando di avere del talento culinario con cui, finora, ha conquistato i favori di Carlo Cracco, Joe Bastianich, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. “Perfida”, “perfettina”, “spietata”, sono solo alcuni degli aggettivi utilizzati dai fans del talent show culinario per definire Gloria che, tuttavia, è soddisfatta comunque per essere entrate nelle grazie dei quattro giudici. Nonostante abbia contro pubblico e compagni, dunque, Gloria Enrico riuscirà ad essere eletta la vincitrice di Masterchef Italia 2017 o ci sarà il colpo di scena nella ultime puntate? In questi anni, la storia del talent show ha dimostrato che basta un piccolo errore per mandare tutto all’aria.

