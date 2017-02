MASTRONARDI, BUSCEMI E DEL BUFALO/ Le attrici di C'era una volta Studio Uno ospiti all'Ariston (Festival di Sanremo 2017, ultima serata 11 febbraio)

MASTRONARDI, BUSCEMI E DEL BUFALO: LE ATTRICI DI C'ERA UNA VOLTA STUDIO UNO OSPITI ALL'ARISTON (FESTIVAL DI SANREMO 2017, ULTIMA SERATA OGGI 11 FEBBRAIO) - Alessandra Mastronardi, Giusy Buscemi e Diana Del Bufalo, protagoniste della miniserie di Rai 1 C'era una volta Studio Uno sono tra gli ospiti dell'ultima serata del Festival di Sanremo 2017 in onda oggi, 11 febbraio 2017, su Rai 1. Le tre attrici sono state invitate per promuovere la miniserie che andrà in onda sulla prima rete della tv di Stato il 13 ed il 14 febbraio con due puntate, e che ha come soggetto la nascita dello storico programma di varietà andato in onda dal 1961 al 1966, quando la Rai era ancora nota come Programma Nazionale. Una pietra miliare della televisione italiana che ha fatto conoscere al grande pubblico artisti del calibro di Mina, Marcello Mastroianni, le gemelle Kessler e Vittorio De Sica. Ma chi sono le protagoniste che calcheranno il palco del mitico teatro Ariston?

MASTRONARDI, BUSCEMI E DEL BUFALO: LE ATTRICI DI C'ERA UNA VOLTA STUDIO UNO (FESTIVAL DI SANREMO 2017, ULTIMA SERATA OGGI 11 FEBBRAIO) - La Mastronardi, nata a Napoli 30 anni fa, si è fatta conoscere in tv grazie alla serie I Cesaroni, ma ha saputo dimostrare di poter recitare anche in grandi produzioni italiane e non, come To rome with Love di Woody Allen e ne L'ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi per citare alcuni dei suoi lavori. Giusy Buscemi deve invece la sua popolarità a Miss Italia, il concorso di bellezza che l'ha vista trionfare nel 2012. Nata a Mazara del Vallo il 13 aprile del 1993, la sua carriera di attrice si è sviluppata attraverso la partecipazione a Don Matteo, la miniserie La Bella e la Bestia, Un passo dal cielo, La dama velata, Il giovane Montalbano, Il Paradiso delle Signore e infine I Medici. Diana del Bufalo è nota invece per aver partecipato al talent Amici di Maria de Filippi e per aver costruito una carriera come cantante, attrice e conduttrice; è stata impegnata in diverse trasmissioni come inviata, tra le quali: Mai dire amici e Colorado, in qualità di conduttrice. Ha recitato in tv nella serie che Dio ci aiuti e al cinema con Matrimonio a Parigi. Che cosa racconteranno più tardi sul palco dell'Ariston?

