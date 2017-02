MAURIZIO COSTANZO E MARIA DE FILIPPI / Il "baffo" svela: non avevo mai visto il Festival di Sanremo, mia moglie mi chiama 5 volte al giorno!"

MAURIZIO COSTANZO E MARIA DE FILIPPI, IL NOTO GIORNALISTA SVELA: 25 ANNI CON LEI UNA FORTUNA (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017) - Maurizio Costanzo torna a parlare di sua moglie Maria De Filippi proprio nei giorni in cui la donna sta ottenendo un grandissimo successo alla conduzione del Festival di Sanremo 2017. L'uomo ha sottolineato in un'intervista a Radio Radio: "Sono ventitrè anni che siamo sposati e venticinque che stiamo insieme. Avere ancora un rapporto bello dopo tutti questi anni è una grande fortuna e ve lo dico io che mi sono sposato quattro volte. Non posso nascondere che mi manchi in questi giorni essendo partita prima per Sanremo sono circa due settimane che non ci vediamo. Non siamo mai stati lontani così tanto tempo perchè quando io andavo a Mosca per il Costanzo Show erano quattro giorni. Ho passato una vita a Milano ma andavo due giorni e poi tornavo. Vederla a Sanremo però mi da grande emozione. Non ho mai visto Sanremo in tanti anni tutte le sere, quest'anno però lo faccio. Mi chiama ogni volta appena finito e ci risentiamo la mattina dopo gli ascolti, poi il pomeriggio prima delle prove e la notte. Mi chiede come era la trasmissione nell'insieme".

MAURIZIO COSTANZO E MARIA DE FILIPPI, IL NOTO GIORNALISTA SVELA: 25 ANNI CON LEI UNA FORTUNA. LA BATTUTA DI CROZZA (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017) - La storia d'amore tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo è stata spesso nel mirino di chi ha voluto fare facile ironia per la differenza d'età tra i due. Chi ha infilato il dito nella piaga è stato Maurizio Crozza che durante una delle sue videocopertine al Festival di Sanremo 2017, condotto proprio da Maria De Filippi, ha voluto sottolineare che alla donna piacesse il vintage in quanto aveva sposato proprio Maurizio Costanzo. Calata di stile poi per Maurizio Crozza che facendo riferimento al bacio rubato da Robbie Williams alla bionda conduttrice ha sottolineato come sia chiaro che con un marito molto più grande poi si abbia voglia di baciare altri. Maria De Filippi in questo caso ha dimostrato come al solito grandissima eleganza e intelligenza, facendosi scivolare addosso le battute, ma si è visto in maniera inequivocabile dal primo piano della Rai che la battuta a Maria non è proprio piaciuta.

© Riproduzione Riservata.