MICHELE BRAVI, VIDEO “IL DIARIO DEGLI ERRORI”: TANTE CHANCE NONOSTANTE L’ETÀ. SARÀ LUI IL VINCITORE? (FINALE FESTIVAL DI SANREMO 2017) Nonostante la giovane età, uno dei favoriti per la vittoria nella finale del Festival di Sanremo 2017 è Michele Bravi, con la sua canzone “Il diario degli errori”. Anche in occasione dell’esibizione di ieri sera (clicca qui per il video), infatti, ha dato prova di essere un artista capace di approcciarsi al palco dell’Ariston con una facilità che caratterizza solo i più grandi cantanti. Una cosa è certa: a Bravi il talento non manca affatto. Interpretando il brano "Il diario degli errori" ha dimostrato di avere una voce molto particolare, coinvolgente e capace di raggiungere anche le note più alte. Dal punto di vista tecnico, infatti, la sua performance è stata perfetta. A non mancare a Bravi, poi, è anche la presenza scenica. Nonostante la giovane età, infatti, è riuscito a dimostrarsi sicuro di sé e, soprattutto, all’altezza di un evento così importante come il Festival di Sanremo.

Tutti i cantanti in gara almeno in potenza meritano la vittoria. Stando ai primi rumors, tra i favoriti ci sono Fiorella Mannoia, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Paola Turci e Francesco Gabbani. Michele Bravi, però, ha ricevuto molte lodi sia dal pubblico che dalla critica e, pertanto, non è affatto da escludere un piazzamento degno di nota. Insomma, anche questa sera tutto può davvero succedere. Per scoprire la classifica finale e capire in quale posizione si piazzerà Michele Bravi non rimane altro da fare che attendere. La puntata finale del Festival di Sanremo, come al solito, sarà densa e molto impegnativa, ma c’è da scommettere che saranno davvero moltissimi i telespettatori che rimarranno incollati al teleschermo per scoprire chi sarà il vincitore di una delle edizioni più seguite del Festival. L’appuntamento è per questa sera in prime time rigorosamente su Rai Uno con Carlo Conti, Maria De Filippi, Michele Bravi e tutti i concorrenti rimasti in gara che si esibiranno per l'ultima volta, nella speranza di potersi aggiudicare il titolo.

