MICHELE ZARRILLO, VIDEO “MANI NELLE MANI”: LA CANZONE EMOZIONA IL PUBBLICO. SARÀ LUI IL VINCITORE? (FINALE FESTIVAL DI SANREMO 2017) Michelle Zarrillo è uno dei sedici cantanti finalisti della categoria Big in questo Festival di Sanremo 2017 ormai giunto alla sua ultima serata. Per il cantautore romano che si è presentato sul palco dell’Ariston con la sua canzone “Mani nelle mani”, una esperienza senza dubbio positiva come del resto confermano i tanti attestati di stima ottenuti sia dai critici che soprattutto dal pubblico, che sui canali social del Festival di Sanremo ha palesato un certo gradimento nei confronti della sua performance e del pezzo. In effetti Michele Zarrillo ha subito conquistato tutti a partire dalla prima esibizione evitando di finire nel pericoloso ballottaggio che poi ha portato all’eliminazione delle coppie composte da Giulia Luzzi e Raige e da Alice Paba e Nesli. Zarrillo è stato molto convincente anche nella terza serata, ossia in quella dedicata alle cover in cui ha voluto presentare una personale versione del brano Se tu non torni, portato al successo negli anni Novanta da Miguel Bosè.

Nella quarta serata del Festival di Sanremo, Michele Zarrillo con l’orchestra diretta dal maestro Fabio Gurian ha immediatamente emozionato il pubblico (clicca qui per il video) con la sua voce elegante, profonda, ma al tempo stesso potente nel ritornello di un pezzo che sembra essere piaciuto in maniera trasversale al pubblico italiano. Leggera emozione tradita dal colletto della camicia non sistemato bene sotto la giacca, ma la sua voce è stata sin dai primi secondi precisa, intonata creando un’atmosfera da brivido all’interno del teatro dell’Ariston. Una canzone in pieno stile Zarrillo che fa ritornare alla mente grandi successi del cantautore romano come Una rosa blu, La notte dei pensieri e Cinque giorni. Tuttavia Zarrillo potrebbe pagare lo scotto di non essere tra gli artisti “più social” e che quindi hanno una maggiore visibilità e potrebbero avere dal voto da casa una maggiore spinta. Non c’è dubbio che Zarrillo abbia proposto una esibizione impeccabile che potrebbe consentirgli di arrivare nei primi cinque.

