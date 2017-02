Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti / Dalle Maldive a Milano, cosa racconteranno madre e figlia? (Verissimo, 11 febbraio)

MICHELLE HUNZIKER E AURORA RAMAZZOTTI, DALLE MALDIVE A MILANO, COSA RACCONTERANNO? (VERISSIMO, 11 FEBBRAIO) - Nuova puntata di Verissimo e nuove protagoniste in studio pronte a raccontarsi. Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti saranno insieme nello studio di Silvia Toffanin per raccontare del loro rapporto e di una vita insieme "quasi da sorelle". Proprio nei giorni scorsi le due si sono ritrovate negli studi Mediaset per raccontarsi nel salotto di Verissimo e, in particola, la figlia di Michelle ed Eros Ramazzotti lo ha fatto dopo aver passato qualche giorno alle Maldive. Sono tanti i vip italiani che si sono concessi una vacanza in questi giorni e tra questi c'erano anche il cantante e la figlia. Proprio nelle scorse ore la bella Aurora ha postato un video che ha messo insieme i suoi momenti più belli sull'isola che, a quanto lei stessa ha riferito, le è rimasta nel cuore e non solo per i luoghi ma anche per le persone con le quali ha condiviso questi momenti. Ecco qui il diario di soggiorno postato su Instagram. Oggi racconterà anche della sua vacanza?

MICHELLE HUNZIKER E AURORA RAMAZZOTTI, MAMMA E FIGLIA OSPITI DA SILVIA TOFFANIN (VERISSIMO, 11 FEBBRAIO) - Silvia Toffanin ha invitato più volte Michelle Hunziker e la sua trasmissione è stata il trampolino ufficiale per lanciare in tv la di lei figlia Aurora. Molto vicine anche come amiche, la Toffanin infatti è spesso invitata a casa della Hunziker per ricorrenze e cerimonie, è comunque la prima volta che il trio appare insieme nel pomeriggio di Canale 5 a Verissimo. L’ultima volta, malgrado fosse la padrona di casa, la compagna di Pier Silvio Berlusconi si è fatta addirittura intervistare dall’amica Michelle. In quell’occasione, si erano lasciate un po' andare entrambe parlando senza filtri dell’andamento delle loro relazioni e della difficoltà di essere genitori. La Hunziker aveva dichiarato di essere pronta a fare un altro figlio con il compagno Tommaso Trussardi, rassicurando la conduttrice sul fatto di non essere ancora in attesa: "In questo momento non sono ancora incinta. Prima o poi un'esperienza ancora la vorrei fare, l'ultima se Dio vuole", ha ammesso.

MICHELLE HUNZIKER E AURORA RAMAZZOTTI, MAMMA E FIGLIA OSPITI DA SILVIA TOFFANIN: LA SEPARAZIONE DA EROS RAMAZZOTTI (VERISSIMO, 11 FEBBRAIO) - Il bisogno di maternità è ancora forte nella showgirl svizzera e al padre di sua figlia Aurora, il celebre cantante Eros Ramazzotti, riserva poche ma sincere parole di stima: "Lui è il mito di mia figlia e deve rimanere il suo mito. Per questo forse oggi mi dice che non ha vissuto male la separazione tra noi". Sui motivi del divorzio c’è sempre stata riservatezza e una tinta di mistero mai svanita negli anni. C’è chi avvalora la tesi di Ramazzotti, ovvero la difficoltà da parte del cantante di gestire il patrimonio, spendere troppo e buttarsi su investimenti sbagliati, che ha portato la Hunziker ad allontanarsi da lui. E c’è chi parla di un cattivo rapporto tra Ramazzotti e la pranoterapeuta della moglie, Giulia Berghella. Sembra che la Hunziker fosse plagiata dalla sensitiva e coinvolgesse troppo la figlia Aurora nelle sedute. Ad ogni modo, quella di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è stata per molti anni una delle unioni più invidiate d’Italia. Il sogno è finito, ma è nata Aurora e Michelle Hunziker è ancora una volta dalla Toffanin per ripercorrere le tappe salienti del suo passato con occhio critico ai suoi sbagli e ai suoi rancori, ma guarda avanti, al suo futuro e, sopra tutto, al futuro di sua figlia già grande: "Ormai Aurora cammina sulle sue gambe. Lavora, vive da sola, ed è una perfetta sorella maggiore per le sorelle, Sole, Celeste e Raffaela, e il fratellino Gabrio Tullio. Ma per mamma e papà sarà sempre una cucciola".

MICHELLE HUNZIKER E AURORA RAMAZZOTTI, MAMMA E FIGLIA OSPITI DA SILVIA TOFFANIN: PICCOLE DONNE CRESCONO (VERISSIMO, 4 FEBBRAIO) - Volto amatissimo del piccolo schermo italiano, è recentemente tornata alla conduzione dell'ultima edizione di Zelig con Christian De Sica. Aurora sta seguendo le orme della madre, e dopo aver condotto X Factor daily su Sky si prepara a nuove fatiche professionali sempre sulla rete pay per view. La ragazza è stata aspramente criticata e bollata dal pubblico e da alcuni giornali come una raccomandata di mamma e papà, ma i genitori hanno difeso con le unghie la primogenita: "Non mi hanno fatto soffrire le critiche ad Aurora, perché lei è avanti, io ero molto più fragile e ingenua. Gli hater lei non li vive come un dramma, gli scivolano proprio addosso", ha detto la Hunziker durante l'ultima ospitata televisiva proprio a Verissimo. Di Aurora si parla molto anche per via delle sue bravate, la bocciatura all'esame della patente, il fallito test di ingresso al Kings College di Londra, i flirt presunti, ma la ragazza non si perde d'animo: "Ho voglia di fare, non di apparire a ogni costo, non ho fretta. Sono cresciuta con mia madre e so che ci sono periodi in cui si lavora da pazzi e altri in cui si progetta e si studia. Mi prendo il tempo per evolvermi e migliorare", ha dichiarato alla rivista Oggi. Aurora è forte, più della madre, e ha tutta la vita davanti per mostrare il suo talento al pubblico.

