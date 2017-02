MIKE BIRD / Dopo la sfida vinta con Shady sembra candidato al serale, come andrà oggi pomeriggio (Amici 16, pomeridiano, 11 febbraio)

MIKE BIRD, C’È GROSSA ATTESA PER IL SUO INEDITO, E SI STA CONFERMANDO COME UNO DEI Più FORTI (AMICI 16, POMERIDIANO, 11 FEBBRAIO) - Michele Merlo, in arte Mike Bird è uno dei concorrenti di Amici 16 più promettenti di quest’anno. Il suo percorso è stato piuttosto travagliato: dopo un inizio lento e non troppo convinto, ha finalmente guadagnato una posizione di spicco grazie al suo inedito Closer che lo ha consacrato come uno degli studenti migliori. Nell’ultima puntata è stato oggetto di critica, sia da parte dei compagni, che dei professori. Da un lato si è visto attaccato da Andreas Muller; il suo compagno infatti rende evidenti i suoi malumori verso una squadra in cui non si trova bene caratterialmente e dove non vede riconosciuto il proprio talento. Alle continue richieste di Maria De Filippi nell’esplicitare i nomi oggetto di questa critica, Andreas fa subito il nome di Mike Bird dicendo di non andarci affatto d’accordo senza però spiegare il motivo di questo astio. Alla fine del discorso Maria congeda Andreas e chiede a Mike se ha qualcosa da controbattere e quest’ultimo dice "preferirei vedere solo gente che balla e che canta"; insomma un invito a smettere i continui battibecchi che ultimamente hanno animato la scuola. Durante la puntata gli viene poi proposta una sfida contro Shady in cui i due avrebbero dovuto cantare delle cover affidategli nella settimana. Quando i professori sono chiamati ad esprimere un giudizio, tutti, ad eccezione di Fabrizio Moro, si trovano scontenti di entrambe le esibizioni ma tuttavia fanno vincere la sfida a Mike.

MIKE BIRD, C’È GROSSA ATTESA PER IL SUO INEDITO, E SI STA CONFERMANDO COME UNO DEI Più FORTI (AMICI 16, POMERIDIANO, 11 FEBBRAIO) - Mike Bird è un cantante sicuramente di talento oltre che un bel ragazzo, cosa che non guasta in un programma televisivo. La sua caratteristica principale è sicuramente il timbro di voce che risulta singolare, basso e spesso monotono, ma che gli conferisce la sua unicità e la sua caratterizzazione. È bravissimo a coinvolgere il pubblico ed è anche un bravo cantautore; il suo pezzo, collocato in un genere musicale che va molto di moda in questo periodo, è già conosciuto da tutto il pubblico ed è cantato sia dagli allievi che dai professori! Nella prossima puntata ci si aspetta che mostri le sue qualità, il suo stile e la sua unicità in una nuova cover, così da soddisfare i professori. Questo ragazzo ormai ha conquistato il pubblico e vanta un grande fanclub a sostenerlo. La maggiore curiosità, nonché trepidazione, si ha nel suo nuovo inedito di cui lui stesso spesso parla nel daytime. C'è sicuramente un carico alto di aspettativa nei suoi confronti, dati il successo e la bellezza del suo primo inedito, ma siamo certi che non ci deluderà e lo aspettiamo con ansia.

© Riproduzione Riservata.