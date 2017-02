NICOLAS BURIONI / Lo Strego riuscirà a superare l’ansia e tornare deciso e potersi giocare un posto al serale? (Amici 16, pomeridiano, 11 febbraio)

NICOLAS BURIONI SARÀ IN GRADO DI GESTIRE LE EMOZIONI IN VISTA DEL SERALE? (AMICI 16, POMERIDIANO, 11 FEBRBAIO) - Nicolas Burioni anche detto Lo Strego è un cantante, anzi cantautore, di Amici 16 che fa molto parlare di sé. Lo Strego non è più capitano di squadra e anzi ha deciso di cambiare squadra proprio per evitare contrasti e dedicarsi serenamente allo studio ed alla musica, ha pagato un pò per l'esperienza da capitano infatti per qualche puntata non è stato scelto per le esibizioni, per questo, insieme ad Andreas, Riccardo ed Alessio, aveva proposto la creazione di una nuova squadra, proposta che è stata rifiutata. Ora lo Strego nella squadra dei senza piani dovrà dimostrare il meglio di sè. Non è un momento molto positivo per il cantante che si sta interrogando sul proprio futuro e sul proposto destino, durante una lezione con il professor Moro manifesta tutta la sua angoscia e la sua preoccupazione, perché il mestiere del cantante è un mestiere incerto che non sempre garantisce una certezza economica. Lo Strego teme di doversi pentire di aver abbandonato un lavoro certo per qualcosa di labile ed incerto, è molta la sua tristezza e la sua sofferenza, acuita dal fatto di non essere sempre stato completamente appoggiato dalla propria famiglia in questa sua ambizione Il maestro Moro però lo tranquillizza spiegandogli che è proprio parte della vita del cantante questo portare angosce, ed essere combattuti tra il brivido del pubblico e l'incertezza per il futuro. Mai canzone, quindi, potrebbe essere stata più azzeccata, in quanto lo Strego dovrà infatti interpretare Voglio una vita tranquilla di Tricarico. Egli stesso riflettendo capisce che le sue sono solo paure e che proprio in questo momento non vorrebbe davvero una vita tranquilla. Lo Strego dovrà abbandonare questo velo di tristezza che lo ha coperto nelle ultime puntate, dovrà ritrovare la sua ironia e la sua simpatia che sono stati da sempre gli elementi che più sono piaciuti al pubblico. Proprio la sua capacità di non prendersi sul serio, di ironizzare sempre sui suoi difetti è una delle caratteristiche migliori del cantante, che deve abbandonare questa angoscia per il futuro e dedicarsi a pieno all'esperienza di Amici, anche perché non ci sarà una seconda occasione e potrebbe pentirsi di non averlo fatto a pieno. Il serale si avvicina e si tratta di un turbinio di emozioni e di sentimenti che dovrà essere in grado di gestire.

