Oroscopo / Branko, previsioni di oggi 11 febbraio 2017 su Radio Dimensione Suono 2: Leone al top, bene Cancro e Ariete, giù il Toro e...tutti i segni

OROSCOPO BRANKO, PREVISIONI DI OGGI 11 FEBBRAIO 2017 - Torna l'appuntamento con l'oroscopo "Branko e le stelle" oggi sabato 11 febbraio 2017 su Radio Dimensione Suono 2. Branko ha interpretato i movimenti degli astri per la giornata, analizzando segno per segno la situazione astrale di ciascuno. Ecco che cosa ci riserverà l'oroscopo di oggi. I SEGNI DI FUOCO - Il Leone vince lo Zodiaco: la Luna Piena nel segno eserciterà un ottimo effetto per voi. Le cose andranno benissimo in qualsiasi ambito, soprattutto in amore. Se siete single, Branko consiglia di vestirsi bene ed andare all'avventura, perché è un periodo d'oro, particolarmente propizio per i nuovi incontri. Per l'Ariete è un periodo molto roseo, grazie alla Luna situata in Leone. Sarà un periodo fortunato, quindi buttatevi pure nei progetti finanziari e lavorativi, evitate le discussioni in famiglia. Urano è perfetto per le finanze, vi aiuta nelle vostre scelte individuali. Tuttavia, se siete in grado di condividere con gli altri, tutto può essere perfetto. Per il Sagittario può essere una giornata positiva dal punto di vista della fortuna. Se avete qualche parente nato sotto il segno dello Scorpione, dite loro che oggi è una giornata fortunata, di buttarsi in qualche progetto che covano da tempo. Bisogna solamente fare attenzione dal punto di vista della salute, a causa dei diversi transiti in contrapposizione al Cancro, che può causarvi qualche fastidio. I SEGNI DI ARIA - Per i Gemelli Branko prevede vincite in qualche ambito. Dovete ringraziare Giove, in aspetto con il Sole. È un periodo molto fortunato, per quanto riguarda i rapporti legali, con i figli e con il partner. Per la Bilancia, l'astrologo mette l'accento in modo particolare sulle amicizie: sono molto importanti e rappresentano un aiuto prezioso nei vostri rapporti interpersonali. Se siete genitori, è stato un periodo particolarmente ansioso per i figli: non temete, Giove viene in vostro aiuto, soprattutto alle 16.26 di oggi. Per gli amici dell'Acquario è previsto un cielo che Branko definisce splendido. L'astrologo augura tante cose positive per i nati sotto il segno dell'Acquario e per i loro cari. I SEGNI DI ACQUA - La Luna esercita un effetto molto positivo per il Cancro, nel campo delle finanze. Branko spiega che Mercurio è alleato dei nati sotto questo segno: facilita i rapporti con gli altri, può portare nuovi affari, grazie alla Luna in Leone. Per i Pesci è meglio utilizzare prudenza. La Luna piena può risultare aggressiva per la salute, quindi andateci piano. Nonostante tutto, la Luna in Leone vi rende particolarmente dinamici ed ambiziosi nel lavoro, pertanto procedete pure nelle vostre iniziative perché ne resterete particolarmente soddisfatti. Per lo Scorpione è un periodo di "bufera": una giornata particolarmente turbolenta, anche grazie alla Luna contro Mercurio. Non deve essere per forza una cosa negativa, le bufere potrebbero essere un ottimo stimolo per i rapporti interpersonali in particolare con gli amici e soprattutto con il partner. I SEGNI DI TERRA - Il Toro è un segno di Terra ma questo è il periodo del Fuoco. È un periodo un po' piatto ma anche se il cielo appartiene ai segni del Fuoco potete lavorare un po' sotto "le ceneri", invita Branko, perché questo cielo infuocato non durerà per sempre. Per adesso è un momento poco aperto alle novità. I nati sotto il segno della Vergine non dovrebbero temere nulla, sebbene si comportino come se ne avessero motivo. Avete tutte le carte in regola per buttarvi in nuovi progetti, spiega l'astrologo. Avete bisogno di nuovi stimoli: tutto andrà per il meglio. La Luna piena, pur non arrivando direttamente al Capricorno, esercita ugualmente una certa influenza nell'inconscio dei nati sotto questo segno. Praticamente, può provocare qualche piccola scaramuccia da punto di vista legale e nel rapporto con gli altri. C'è qualcosa che vi tenete dentro da un po': oggi è la giornata adatta per esternare quello che vi turba.

