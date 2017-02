Oroscopo / Paolo Fox, previsioni di oggi 11 febbraio 2017 su LatteMiele: Cancro, Bilancia, Capricorno, Pesci e gli altri segni

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI DI OGGI 11 FEBBRAIO SU LATTEMIELE - Il weekend è cominciato e per affrontarlo nel migliore dei modi c'è l'Oroscopo 2017 di Paolo Fox. Il celebre astrologo ha svelato le previsioni per oggi, sabato 11 febbraio, e fornito i consigli per gli amici di tutti i segni dello Zodiaco. Nel consueto appuntamento ai microfoni dell'emittente radiofonica LatteMiele ha analizzato il cielo di tutti i segni per permettere agli appassionati degli astri di capire cosa bisogna aspettarsi in questo weekend. Dagli alti e bassi dei Gemelli alla forza della Vergine, passando alla voglia di amare dei Bilancia, senza trascurare il bisogno di serenità degli Acquario. Insomma, sono tante e tutte diverse le previsioni fornite da Paolo Fox con il suo Oroscopo 2017. Cosa bisogna aspettarsi allora? Vediamo nel dettaglio le previsioni di Paolo Fox e del suo Oroscopo 2017, analizzandole segno per segno. Mettetevi le cinture, il viaggio tra i segni zodiacali sta per partire.

ARIETE - I nati sotto questo segno hanno grande voglia di rivoluzionare la propria vita e, approfittando di questa fase particolarmente attiva, si aspettano che anche gli altri cambino. Serve pazienza, però, in ambito lavorativo, anche se è stato registrato un buon successo: bisogna ripartire e attendere nuove proposte. Cambiamenti previsti anche in amore: il weekend può aiutare a rivalutare alcuni rapporti. TORO - È in una fase di stallo e ciò lo rende un po' triste e pensieroso. In amore, ad esempio, forse non c'è più la passione di prima e allora bisogna darsi una scossa. Del resto si tratta di un segno che non sta bene senza amore e famiglia: ha bisogno di calore e mantenere vive le proprie radici, restando attaccato alle persone care. GEMELLI - Secondo Paolo Fox gli alti e bassi degli ultimi mesi hanno portato nervosismo, ma in questi ultimi giorni potrebbero essere arrivate buone notizie, quindi si può ripartire. Le ansie non verranno spazzate via definitivamente, ma ci si può concentrare sugli aspetti positivi. Attenzione all'amore, perché i Gemelli cercano persone attive e dinamiche, che sappiano stimolare la vita sentimentale, quindi un partner forte. CANCRO - Forti ripensamenti per questo segno, che del resto ha un animo melanconico e tende a fermarsi a pensare quando si trova ad affrontare situazioni che non lo convincono. Non bisogna esagerare, però, con questo atteggiamento. C'è modo di recuperare i rapporti con Gemelli, Sagittario e Vergine, con i quali ultimamente i rapporti sono stati particolarmente agitati. Dal punto di vista lavorativo, invece, l'astrologo Paolo Fox prevede scelte difficili da fare e consiglia di fare attenzione agli invidiosi. Entro tre mesi bisognerà prendere una decisione, quindi potrebbero esserci cambiamenti dal punto di vista lavorativo. LEONE - Le stelle per questo segno sono belle, ma deve imparare a farsi da parte quando le situazioni si fanno faticose e ad essere meno spigolosi. Se, quindi, in passato si sono arrabbiati, ora devono mediare e sgombrare la negatività dalla propria mente entro l'estate, visto che la seconda parte dell'anno sarà meno tonica. Weekend di sentimenti e successi per questo segno. VERGINE - È in un momento di forza, ma deve valutare un chiarimento, se in passato ha avuto dei problemi, ad esempio, con Cancro, Toro, Pesci e Gemelli. Con questi ultimi due segni zodiacali tende ad avere piccoli o grandi conflitti. Ha bisogno di persone solidali per portare avanti progetti importanti. Per quanto riguarda l'amore, la primavera e l'estate saranno stagioni intriganti. Per ora, invece, chi è reduce da una separazione va avanti, mentre i single non sentono ancora stimoli. BILANCIA - Ha voglia di amare, di stare bene con gli altri e questo è il momento buono per le conoscenze. Attenzione, però, alla sfera sentimentale: chi è annoiato o non è soddisfatto potrebbe incappare in un tradimento. Attenzione agli abbagli e questo consiglio vale anche per i single. Chi ha un progetto di lavoro lo vedrà attuato a fine mese, quindi questo è il momento migliore per sviluppare un'idea e portarla avanti. SCORPIONE - Il cielo è bellissimo per questo segno e parla di amore e sentimenti. Sono previsti successi da ottobre, ma può fare passi in avanti importanti sin da subito, perché è il momento giusto dal punto di vista lavorativo, soprattutto per chi lavora a stretto contatto con il pubblico. SAGITTARIO - Weekend di stress per questo segno che sente una forte ribellione interiore e ha quindi voglia di agire. Per questo non si faranno problemi a buttare via rapporti con persone che li limitano. I più timorosi, invece, se ne staranno per conto loro. Questo cielo, però, favorisce incontri e contatti, anche di lavoro. CAPRICORNO - Paolo Fox prevede recupero della forza emotiva e fisica per i nati sotto questo segno, quindi questo weekend potrebbe essere utile per chi ha discusso e vuole recuperare. I rapporti forti non sono a rischio, ma ci si aspetta risposte certe, non c'è tempo da perdere. In pericolo sono quei rapporti con persone che non sono considerate leali. ACQUARIO - Il periodo è interessante, ma va vissuto con maggiore serenità. Tutti avranno una chance di cambiare, in lavoro e in amore. Sono previsti nuovi incontri per i single, mentre chi ha un partner potrà fare nuovi progetti. PESCI - Questo segno ha una vitalità spiccata, ma deve fare i conti con le ansie prodotte dalla Luna opposta. Non c'esitazione nell'affrontarle, ma non bisogna essere pessimisti. Weekend senza tregua, ma chi non lavora in proprio potrebbe avere un progetto per farlo: sono attese novità in pochi mesi.

