PAOLA TURCI, VIDEO “FATTI BELLA PER TE”: UNA CANZONE CHE PARLA A TUTTE LE DONNE. SARÀ LEI IL VINCITORE? (FINALE FESTIVAL DI SANREMO 2017) Paola Turci, con la sua canzone “Fatti bella per te”, sarà tra i protagonisti della finale del Festival di Sanremo 2017. Salita sul palco dell’Ariston dopo qualche anno dalla sua ultima partecipazione, ha dimostrato di essere una delle più brave artiste dell’attuale panorama musicale italiano. Proprio Paola Turci, infatti, è una delle super-favorite di questa edizione e c’è da scommettere che non farà alcuna fatica a raggiungere una delle posizioni più alte in classifica. La sua canzone "Fatti bella per te" è già in rotazione musicale in tutte le radio e non ha fatto alcuna fatica a riscontrare il plauso del pubblico. Paola Turci parla al cuore delle donne e lo fa in una maniera così diretta che è davvero impossibile riuscire a non apprezzare questo brano così schietto e, allo stesso tempo, delicato ed elegante.

In occasione dell’esibizione di ieri sera (clicca qui per il video), la Turci si è presentata con un elegantissimo completo bianco e ha dato forma a una performance coinvolgente e particolarmente toccante. A fare da corollario all’interpretazione è stato, poi, un sorriso smagliante che ha dato prova della padronanza sul palco di una cantante che ha alle spalle molti anni di esperienza e che ha ancora molto da dare al proprio pubblico. Sul web l’esibizione di Paola Turci è stata molto apprezzata e sono stati numerosi gli attestati di stima nei confronti si una cantante che, nonostante il tempo che passa, pare essere ancora capace di intercettare i gusti musicali del pubblico, rinnovandosi ma mantenendo sempre il proprio stile.

A questo punto, non resta altro da fare che attendere la serata finale del festival. Tra poche ore scopriremo il nome del vincitore della kermesse canora più importante dell’anno e tutti i fan di Paola Turci già non vedono l’ora di riascoltare nuovamente "Fatti bella per te", un brano che di sicuro raggiungerà le vette delle classifiche musicali.

