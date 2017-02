PRONOSTICI SANREMO 2017, VINCITORE E CLASSIFICA: MANNOIA FAVORITA, GABBANI E MORO POSSIBILI SORPRESE (OGGI, 11 FEBBRAIO) - Cambiano i pronostici di Sanremo 2017 in vista della finale di oggi: saldamente al comando tra i favoriti c'è sempre Fiorella Mannoia con la sua "Che sia benedetta", ma stanno crescendo le quotazioni di Francesco Gabbani, Fabrizio Moro ed Ermal Meta. Loro, insieme a Sergio Sylvestre, insidiano la cantante per la vittoria del Festival. In calo, invece, Elodie con "Tutta colpa mia", che si allontana dal podio virtuale, così come crollano le quotazioni di Marco Masini e Paola Turci. Ancor più negativi sono i pronostici per Alessio Bernabei e Clementino, le cui possibilità di vittoria secondo i bookmaker sono bassissime. Fiorella Mannoia sembra avere, dunque, in tasca la vittoria del Festival di Sanremo 2017, ma la kermesse musicale è abituata a sorprendere e, infatti, potrebbe regalare un colpo di scena anche nell'edizione di quest'anno. Tutto potrebbe cambiare nel giro di poche ore o di un'esibizione. Lo dimostrano le eliminazioni di Al Bano e Gigi D'Alessio che hanno sorpreso, nonostante le loro quotazioni fossero basse.

PRONOSTICI SANREMO 2017, VINCITORE E CLASSIFICA: ANCHE SERGIO SYLVESTRE ED ERMAL META IN LIZZA (OGGI, 11 FEBBRAIO) - Chi vincerà Sanremo 2017? Chi sono i favoriti per la vittoria finale del Festival? Oscillano i pronostici sul vincitore, anche se Fiorella Mannoia resta in pole, visto che la sua canzone, "Che sia benedetta", ha stregato pubblico e critica. Attenzione, però, agli outsider: uno di questi potrebbe essere Francesco Gabbani, che ha diviso la critica. C'è chi lo trova stereotipato e chi, invece, ne apprezza l'irriverenza. Le sue esibizioni finora sono piaciute e, infatti, è in crescita in vista della finale. Attenzione, però, a Sergio Sylvestre, perché "Con te", il brano scritto da Giorgia, potrebbe spazzare via tutti i pronostici relativi al vincitore del Festival di Sanremo 2017. Allo stesso modo non è da sottovalutare Ermal Meta, le cui quotazioni sono in crescita in vista della finale. E se alla fine vincesse Fabrizio Moro? La sua "Portami via" sta registrando dati di ascolto importanti su Spotify e iTunes, oltre che in radio.

