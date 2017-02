QUEL TRENO PER YUMA/ Su Rete 4 il film con Russell Crowe e Christian Bale

QUEL TRENO PER YUMA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 11 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Quel treno per Yuma è il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 11 febbraio 2017 alle ore 21.20. Il regista americano James Mangold nell'anno 2007 dirige la pellicola wester Quel treno per Yuma: un remake della pellicola realizzata 50 anni prima. Gli attori che hanno composto il cast sono di alto calibro, basti pensare a personaggi come Russell Crowe e Christian Bale, rispettivamente nei ruoli di Ben Wade e Dan Evans. A tali attori si aggiungono poi Ben Foster nei panni di Charlie Prince, mentre Peter Fonda è Byron McElroy, infine c'è Gretchen Mol nel ruolo di Alice Evans. Anche se in poche occasioni, il film western sopra citato è già andato in onda sulle reti televisive quindi non è una prima visione tv. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

QUEL TRENO PER YUMA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 11 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Dan Evans è il protagonista di questa pellicola ambientata nel 1884, nella città dell'Arizona. Egli contribuisce all'arresto di Ben Wade, un pericoloso fuorilegge che fa parte di una banda che assale coloro che svolgono la professione di corrieri per la Southern Pacific Railroad. Dan versa in una situazione poco facile visto che la fattoria di sua proprietà è in difficoltà a causa della siccità. È un veterano della guerra civile che ora svolge la mansione di allevatore, ma siccome i guadagni non sono dei migliori si vede costretto ad accettare l'offerta di un lavoro. Dovrà fare da scorta con altri uomini per far sì che il fuorilegge precedentemente catturato arrivi ad una stazione di un paese vicino. Da tale luogo poi andrà in galera nella città di Yuma dove però si dovrà prestare attenzione che non venga liberato dalla sua banda, pronta a fare un agguato. Una volta che il viaggio inizia, sia Wade che Evans si rispettano a vicenda, la tensione sale però quando si avvicina il momento dell'arrivo del treno dove il destino di entrambi sarà segnato in maniera diversa.

