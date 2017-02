ROMEO + GIULIETTA/ Su La5 il film con Leonardo DiCaprio e Claire Danes

ROMEO + GIULIETTA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 11 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Romeo e Giulietta è il film in onda su La5 oggi, sabato 11 febbraio 2017 alle ore 23.05. Una pellicola dal genere grottesco e sentimentale Romeo + Giulietta, dal titolo originale William Shakespeare’s Romeo + Juliet, prodotta nel 1996 negli Stati Uniti d’America per la regia di Baz Luhrman il cui soggetto è ovviamente tratto dal celeberrimo romanzo dello scrittore britannico con sceneggiatura adattata a questa innovativa versione da Craig Pearce e lo stesso regista. Nel cast sono presenti tra i principali protagonisti Leonardo DiCaprio, Claire Danes, John Leguizamo, Harrold Perrineau e Paul Sorvino. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

ROMEO + GIULIETTA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 11 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato a Verona Beach intorno agli anni novanta dove due ricche famiglie di industriali si osteggiano da sempre e sono rivali, i Montecchi e i Capuleti. In questo clima di eterno odio però scoppia una forte passione tra Giulietta Capuleti (Claire Danes) e Romeo Montecchi (Leonardo Di Caprio). Per i due giovani è difficile potersi amare data la rivalità tra le due famiglie così decidono di sposarsi segretamente. Per fare ciò vengono aiutati da Frate Lorenzo (Pete Postlethwaite) che inoltre sta provando ad agire per cercare di portare un po’ di pace tra i Montecchi e i Capuleti. Purtroppo, però, proprio il giorno delle nozze Tebaldo Capuleti (John Leguizamo) sfida Romeo in un duello all'ultimo sangue in cui a rimanere ucciso è però Mercuzio (Harold Perrineau) che è l'amico fraterno di Romeo. La rabbia nel giovane Montecchi è talmente forte da indurlo a sua volta ad uccidere Tebaldo pur di vendicare il proprio amico. A questo punto, Romeo deve lasciare la città di Mantova e riesce a trascorrere solo una notte con l'amata Giulietta. I genitori di Giulietta, nel frattempo, hanno organizzato il matrimonio per la figlia con Paride, ma la giovane Capuleti non è affatto intenzionata a cedere al loro volere così si rivolge a Frate Lorenzo il quale le suggerisce di inscenare una finta morte dandole un siero che avrebbe dovuto bere la sera prima della celebrazione del matrimonio con Paride. Tuttavia, ad avvisare Romeo sarebbe stata una lettera che lo avrebbe indotto a passare per Verona e portare con se Giulietta e poter vivere serenamente il loro amore lontano dalle rispettive famiglie. Niente va secondo i piani, in quanto Romeo non riesce ad essere avvisato in tempo, e così si reca sulla tomba di Giulietta e beve un forte veleno morendo proprio nell’attimo in cui Giulietta si sta svegliando dalla morte apparente. La giovane Capuleti, distrutta dal dolore, allora decide di uccidersi con la pistola di Romeo.

