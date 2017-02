Riccardo Marcuzzo, chi è il cantante di Amici? / La storia con Aurora Ramazzotti e il flirt con Giulia

Riccardo Marcuzzo, chi è l'allievo di Amici 16? Biografia, curiosità e gossip sul cantante - Riccardo Marcuzzo, nella scuola di Amici più noto come Ricky, ha 24 anni ed è di origine milanese. Arriva alla scuola di Maria De Filippi con la lunga serie di castin andati in onda su Real Time e si fa subito apprezzare dai professori per i suoi inediti. Riccardo è nato a Segrate (Milano) il 4 febbraio 1993 e vive a Pessano Con Bornago, in provincia di Milano, insieme ai genitori, un fratello e una sorella più piccola. Prima di entrare nella scuola di Amici Riccardo ha studiato Design della Comunicazione e del Prodotto allo IED di Milano perché gli piace “realizzare e dar vita alle cose”. Non solo apprezzato per la sua voce ma anche per il suo aspetto fisico, Riccardo è molto apprezzato dal pubblico del talent di Canale 5. "Sei mia" o ancora "Diverso" sono canzoni che hanno scalato in poco la classifica di Itunes, mostrando a tutti che il talento all'allievo di Amici non manca assolutamente.

Riccardo Marcuzzo, il flirt con Aurora Ramazzotti e la presunta storia con Giulia Pelagatti - Non sono pochi i gossip nati su di lui: inizialmente si è parlato di un possibile flirt con Shady, poi smentito; mentre negli ultimi tempi Riccardo è tornato al centro dell'attenzione per quella che potrebbe essere una storia con la ballerina Giulia Pelagatti. Un gossip che, per ora, non trova conferma. È sicuramente uno dei ragazzi più discussi all'interno della scuola oltre che tra i più ribelli. Non sono mancate le punizioni per lui, tra le quali anche una sospensione di ben tre giorni. Tra gli scoop più importanti che lo riguardano c'è la rivelazione di un flirt con Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Ai casting Riccardo svelò di averle anche dedicato una canzone; la diretta interessata rispose: In realtà siamo usciti una sola volta. Poteva anche evitare ma so come funziona in tv: i dettagli si amplificano".

