Rita Pavone e Teddy Reno / I primi 50 anni insieme e le polemiche sulle nozze

Rita Pavone e Teddy Reno, un amore che dura da quasi 50 anni e che non è stato indenne alle polemiche - Un matrimonio che dura da quasi 50 anni quello che ha come protagonisti i due cantanti Rita Pavone e Teddy Reno. Due pietre miliari della musica italiana, che hanno alle spalle una ricca discografia e filmografia ma che, soprattutto, si ama come il primo giorno. Rita e Teddu si sono sposati a sposa a Lugano (dove risiede) Rita Pavone, non senza polemiche. Teddy Reno ha 90 anni e ben 20 più della Pavone. Questo, al tempo delle loro nozze, causò moltissime critiche per la coppia, anche perchè nel 1960 Teddy Reno si era separato dalla prima moglie Vania Protti (dalla quale ottenne il divorzio solo dopo l'entrata in vigore della legge nel 1971). Un amore su cui si è discusso davvero molto quello tra Rita Pavone e Teddy Reno, visto anche il grande successo con le donne del cantante che hanno sollevato allora non pochi gossip. Per molti si trattava di un matrimonio che non sarebbe sopravvissuto alle tante tentazioni di Reno, voci che tuttavia sono state smentite dai fatti.

Rita Pavone e Teddy Reno, 50 anni d'amore dopo: le parole e i ricordi dei due cantanti - "Avevo 40 anni e Rita 19 meno di me. La notizia fu accolta da scetticismo, davano a questo matrimonio pochi mesi di vita" ha ricordato qualche tempo fa con tenerezza Teddy Reno, ripensando alle tantissime polemiche sorte ai tempi dell'inizio del loro amore. “Avevamo ragione noi”, ha invece commentato recentemente Rita Pavone. Da questa lunga storia d'amore, Teddy e Rita hanno avuto due figli: Alex, giornalista e animatore della Radio Svizzera italiana e Giorgio, leader del gruppo rock svizzero - tedesco George. Da poco Teddy ha compiuto 90 anni, giorno speciale durante il quale non sono mancati i festeggiamenti. Lo stesso cantante ha svelato di aver voluto trascorrere questo tempo con entrambe le sue mogli (l'ex Vania, nota produttrice cinematografica e, appunto, Rita Pavone) a Roma.

