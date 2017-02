Rocco Tanica/ La sala stampa satirica della kermesse musicale: cosa racconterà oggi? (Festival di Sanremo 2017, oggi 11 febbraio)

ROCCO TANICA, LA SALA STAMPA SATIRICA DELLA KERMESSE MUSICALE: COSA RACCONTERÀ OGGI? (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUINTA SERATA 11 FEBBRAIO) - Rocco Tanica torna al Festival di Sanremo. Non lo fa però stavolta con gli Elio e le Storie Tese, che hanno ormai annunciato la loro separazione artistica, con Tanica che ha detto basta agli show. Nel Festival delle mille polemiche, dello stipendio extra di Conti, di quello rifiutato dalla De Filippi e dell'avvenente Diletta Leotta, il cui vestiario ha scatenato le ire delle colleghe sul web. Decisamente più scanzonato lo spazio dedicato a Tanica, in collegamento dalla stala stampa del Teatro Ariston. Le sue immagini vengono mandate decisamente in tarda serata, una volta concluso lo show televisivo, mostrando con pungente ironia un altro festival, quello visto con gli occhi dei tecnici. Il pubblico adora Rocco Tanica, che è infatti giunto alla sua terza partecipazione al Festival di Sanremo, di fila. Conti lo ha confermato, evidenziando quando sia apprezzata la sua ironia spontanea e fresca, che aiuta anche a svecchiare il Festival, non per forza sfruttando facce da talent show come Amici o X-Factor. La figura di Tanica va ad affiancare quella di Crozza, per un comparto comico di tutto rispetto. Ottimo il lavoro degli esperti, meno invece quello dei più giovani, come Federico Russo, che risulta alquanto forzato nei momenti lui dedicati.

ROCCO TANICA, LA SALA STAMPA SATIRICA DELLA KERMESSE MUSICALE: COSA RACCONTERÀ OGGI? (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUINTA SERATA 11 FEBBRAIO) - In molti conosceranno già Rocco Tanica, ancora al Festival di Sanremo quest'anno, ma, soprattutto per le nuove generazioni, è un bene ricordare di chi si tratti. Il suo vero nome è Sergio Conforti ed è uno scrittore, un pianista, un conduttore televisivo e soprattutto un componente storico degli Elio e le Storie Tese. La sua presenza è risultata fondamentale per la De Filippi, come la conduttrice ha raccontato in conferenza stampa, dal momento che le ha spiegato il ruolo di tutti i membri dello staff tecnico del Festival, come ad esempio il direttore d'orchestra, che dirige orchestrali e cantante. Intervistato da 'spettacolomania.it', Tanica ha dichiarato: 'Ero emozionato ma alla fine è prevalso il senso di dovere e responsabilità. Spero d'aver reso l'idea di quello che potremo trovare in edicola all'indomani del Festival. Medico? Serviva per confermare lo stato di ottima salute. Ho verificato le condizioni artistiche, standomene davanti alla tv. Quella è la mia passione. Quando vengo qui, non sono mai in teatro. I giornalisti guardano Il Segreto? Ho un po' esagerato ma Carlo ha apprezzato. Conti riesce a dare a ogni sua trasmissione un certo ritmo ma stasera mi sarei aspettato un contenuto più pop e contemporaneo. Si va verso un romanticismo un po' desueto invece. Il mio preferito è però, ad ora, il brano di Samuel'.

