Rosa Fanti moglie di Carlo Cracco / Figli, lati nascosti e la storia d'amore

Carlo Cracco e Rosa Fanti, la storia d'amore - Lo conosciamo come uno dei più grandi chef d'Italia e per la sua partecipazione a Masterchef, ma com'è la vita privata di Carlo Cracco e, soprattutto, chi è la donna della sua vita? Lei si chiama Rosa Fanti, è romagnola ed ha una laurea in Scienze della comunicazione. Insieme hanno avuto un bambino, Pieto, ma Carlo Cracco è già papà di due bambine (Sveva, 10 anni, e Irene, 6) avute da un precedente matrimonio. Se in tv è sempre severo ed impenetrabile, nella vita di tutti i giorni Carlo è un compagno presente e un papà dolcissimo. Molto romantica è la loro storia d'amore: Carlo e Rosa si incontrano a un evento dove lui cucina, lei cura le pubbliche relazioni del locale che lo ospita. Il giorno dopo, le arriva sul cellulare un messaggio non firmato: "Piacere di averti conosciuto". Il giorno dopo Cracco si presenta nel suo ufficio, i due si scambiano degli sguardi ed è stato quello l'inizio della loro storia d'amore.

Carlo Cracco e Rosa Fanti, la storia d'amore: il primo incontro con Rosa Fanti e i lati segreti dello chef - "Mi chiamava tutti i giorni: “Che cosa fai domani?”, “Sei libera nel weekend?”. Insistente da morire" ha svelato in un'intervista di qualche tempo fa Rosa, compagna di Carlo Cracco che racconta come, allora, si sentì di fronte a tale corteggiamento: "Combattuta. Mi attirava quella sua sicurezza, come se mi conoscesse da sempre e avesse già deciso come sarebbe andata tra noi. Ma ero anche spaventata. Un uomo tanto più grande di me (Rosa ha 30 anni, Carlo 47, ndr), per giunta già sposato e con figli: non era la storia che immaginavo". Invece il loro amore è diventato in breve molto importante, tanto da portare alla nascita del piccolo Pietro un paio di anni fa. Quando parla del suo compagno, Rosa è fiera del lavoro che lo ha portato oggi alla sua fama: "Carlo si è fatto da solo, lavora da quando aveva 16 anni, la sicurezza che trasmette se l’è sudata. Fragilità ne ha come tutti, la cosa bella è che le ammette. Quando deve prendere una decisione importante è capace di interrompere una riunione, uscire e chiamarmi per chiedere consiglio".

