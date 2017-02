SAMUEL, VIDEO “VEDRAI”: DA SOLISTA HA CONVINTO IL PUBBLICO. SARÀ LUI IL VINCITORE? (FINALE FESTIVAL DI SANREMO 2017) Nella finale del Festival di Sanremo 2017 vedremo protagonista anche Samuel, con la sua canzone “Vedrai”. In occasione della varie esibizioni sul palco dell’Ariston, Samuel ha dato prova di essere un grande artista solista. Per chi non lo sapesse, è stato per molti anni il front man dei Subsonica e, dopo aver intrapreso la carriera da solista, ha deciso di cimentarsi in un’impresa decisamente molto ambiziosa: salire sul palco dell’Ariston come cantante in gara. I risultati sono stati veramente molto entusiasmanti. Il brano “Vedrai” è piaciuto moltissimo e ha dato prova del fatto che Samuel è davvero pronto per intraprendere con successo anche la carriera da solista.

La performance di ieri sera (clicca qui per il video) come, del resto, le precedenti, sono state perfette. Il sound dei Subsonica si fa sentire nel brano e agevola non poco Samuel nell’interpretazione. Dal punto di vista prettamente tecnico, l’artista ha dato forma a una performance perfetta e priva di imperfezioni. Anche la presenza scenica è stata all’altezza del palco dell’Ariston e ha coinvolto il pubblico in sala. La giuria in sala, quella demoscopica e il pubblico a casa hanno premiato Samuel, consentendogli di raggiungere la serata finale. Fare previsioni in merito alla classifica di questa sera non è affatto facile. I super-favoriti sono moltissimi e la battaglia sarà all’ultima nota. Per il momento, pare che in lizza ci siano Fiorella Mannoia, Fabrizio Moro, Francesco Gabbani ed Ermal Meta. Nonostante ciò, però, non è affatto da escludere che a trionfare possa essere proprio Samuel. Molto, infatti, influirà il giudizio del pubblico a casa e, pertanto, se Samuel riuscirà a mobilitare i suoi fan, potrebbe essere proprio lui a festeggiare questa sera al teatro Ariston. Insomma, l’appuntamento, come da tradizione, è per questa sera in prime time su Rai Uno in compagnia di Carlo Conti, Maria De Filippi e di tutti i concorrenti in gara.

