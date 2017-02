SCALETTA FINALE SANREMO 2017: IL PROGRAMMA DEGLI OSPITI, REGOLAMENTO TELEVOTO, DIRETTA STREAMING E VIDEO RAI REPLAY (OGGI, 11 FEBBRAIO) - Cresce l'attesa per l'atto finale di Sanremo 2017: sono ore frenetiche per definire la scaletta, mentre sono già chiari il programma degli ospiti e il regolamento del televoto. Ma come è possibile vedere il Festival? Se non avete la possibilità di seguirlo su Rai1, anche nella versione ad alta definizione, potete usufruire della diretta streaming su Rai Play, mentre su Rai Replay saranno raccolti i momenti più belli della serata insieme alle puntate precedenti. Appuntamento alle 20.40, dopo il Prima Festival, per la quinta e ultima serata della kermesse musicale condotta da Carlo Conti e Maria De Filippi. Oggi, dunque, ci saranno le esibizioni dei sedici artisti Big rimasti in gara. E veniamo al regolamento: le votazioni delle serate precedenti verranno azzerate, ma si procederà ancora con il sistema misto, quindi il pubblicò potrà votare col televoto, mentre l'altra parte delle votazioni è riservata alla giuria degli esperti e quella demoscopica. Le tre canzoni che otterranno il punteggio complessivo più alto accederanno alla finalissima, che prevede lo stesso regolamento per la votazione.

SCALETTA FINALE SANREMO 2017: IL PROGRAMMA DEGLI OSPITI (OGGI, 11 FEBBRAIO) - Quale sarà l'ordine di uscita dei cantanti per la finale di Sanremo 2017? In attesa di conoscere la scaletta definitiva, diamo uno sguardo al programma relativo agli ospiti. La quinta e ultima serata del Festival sarà particolarmente speciale anche per Rita Pavone, a cui verrà consegnato un premio alla carriera. Il super ospite italiano che, però, aprirà la finale di Sanremo 2017 sarà Zucchero, ma nel corso dell'ultima puntata della kermesse musicale si esibirà anche Alvaro Soler. Sul palco dell'Ariston ci sarà spazio anche per Paolo Vallesi e Amara, che canteranno il brano Pace, scartato proprio quest'anno dal Festival. Sanremo 2017 è anche l'occasione per promuovere i nuovi programmi Rai e, infatti, le attrici Alessandra Mastronardi, Diana Del Bufalo e Giulia Buscemi presenteranno la nuova serie "Cera una volta Studio Uno". Sul palco dell'Ariston oggi è atteso anche lo chef Carlo Cracco, oltre a Geppi Cucciari ed Enrico Montesano.

© Riproduzione Riservata.