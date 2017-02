SEBASTIAN MELO TAVEIRA / Il ballerino pronto a giocarsi le proprie carte (Amici 16, pomeridiano, 11 febbraio)

SEBASTIAN MELO TAVEIRA, IL BALLERINO DEL TALENT DI CANALE 5: I CONSIGLI DELLA CELENTANO (AMICI 16, POMERIDIANO, 11 FEBBRAIO) – Questo pomeriggio ritorna su Canale 5 l’appuntamento con il pomeridiano di Amici condotto da Maria De Filippi. Tra i concorrenti ritroviamo il ballerino Sebastian Melo Taveira che sta cercando di mettere in bella mostra le proprie qualità artistiche per accedere alla fase serale del programma. Infatti il concorrente italo uruguagio nella giornata di giovedì 9 febbraio ha lavorato lungamente in sala prova per farsi trovare pronto quest’oggi. Sebastian si è allenato sotto lo sguardo molto attento di Alessandra Celentano che alla fine dell’esibizione ha sottolineato con aria quasi soddisfatta: “Lo spirito c’è ma deve essere più giocato, divertito inserendo anche delle cose tue senza aver paura..”. La Celentano allora ha voluto seguire passo passo tutti i movimenti della coreografia che ha preparato Sebastian evidenziando di volta in volta tutti i punti nei quali occorre effettuare dei miglioramenti ed in particolare rimarcando come sia necessario da parte del concorrente utilizzare maggiormente tutto il corpo, facendo delle estensioni maggiori. In attesa di scoprire se il confronto con la Celentano possa aver reso ineccepibile la coreografia di Sebastian, ricordiamo cosa ha fatto nella scorsa puntata.

SEBASTIAN MELO TAVEIRA, IL BALLERINO DEL TALENT DI CANALE 5: GRANDE DELUSIONE NELLA SCORSA PUNTATA (AMICI 16, POMERIDIANO, 11 FEBBRAIO) – Nell'ultima puntata pomeridiana del sabato Sebastian suo malgrado, ha dovuto prendere atto della decisione di non essere schierato presa all’interno della squadra dei Senza Piani di cui lui appartiene. Una decisione motivata dalle condizioni fisiche definite approssimative per via dell’influenza che lo aveva colpito nei giorni precedenti. Una motivazione che per Sebastian è suonata come una sorta di scusa anche perché il ballerino italo – uruguagio era sembrato piuttosto in palla nel video di preparazione della coreografia. Infatti gli stessi professori non hanno accettato questa scelta dichiarando che la coreografia di Sebastian fosse assolutamente da premiare e da schierare in quanto perfetta. I professori hanno avuto parole di fuoco nei confronti della caposquadra Vittoria rimarcando come sarebbe dovuta rimanere lei stessa in panchina quella giacché le sue coreografie sono al momento impresentabili. Nonostante questo Sebastian e la delusione ha avuto un comportamento inappuntabile accettando la decisione di Vittoria di buon grado la decisione. Alla domanda di Maria sulla questione, Sebastian in modo molto incerto e timido ha dichiarato che non si trattava di una responsabilità completa di Vittoria ma che era stata una decisione di tutta la squadra. Dunque grande onestà e grande spirito di responsabilità nei confronti dei suoi compagni, nonostante il comportamento non proprio limpido.

