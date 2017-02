SERGIO SYLVESTRE/ Video “Con te”: il Big Boy prova il bis dopo Amici. Sarà lui il vincitore? (Finale Festival di Sanremo 2017)

SERGIO SYLVESTRE, VIDEO “CON TE”: IL BIG BOY PROVA IL BIS DOPO AMICI. SARÀ LUI IL VINCITORE? Nella prima serata di Rai 1 va in onda l’attesa finalissima del Festival di Sanremo 2017 condotto da Carlo Conti e Maria De Filippi. Tra i sedici cantanti della categoria Big che sono riusciti ad arrivare a questo importante appuntamento figura anche Sergio Sylvestre che dal palco dell’Ariston sta conquistando tutti con il suo brano “Con te”. Per il vincitore dell’ultima edizione di Amici, questa esperienza si sta dimostrando molto positiva giacché gli sta anche permettendo di arricchire il proprio bagaglio tecnico e professionale. Tra l’altro è stato molto apprezzata anche la performance offerta nella terza serata, quella delle cover, dove supportato dai Soul System freschi vincitori dell’ultima edizione di X Factor, ha offerto una suggestiva e personale interpretazione del brano “La pelle nera” portata al successo nella fine degli anni Sessanta dall’artista italo-francese Nino Ferrer.

Nella quarta serata del Festival di Sanremo, Sergio Sylvestre con la sua canzone “Con te” ha offerto una performance decisa, emozionante e perfetta dal punto di vista stilistico (clicca qui per il video), tant’è che il voto ponderato tra giuria demoscopica (peso del 30%), giuria di esperti (peso del 30%) e pubblico a casa (peso del 40%) lo ha premiato inserendolo tra i sedici finalisti della kermesse musicale. Presentato dalla sua ‘madrina’ Maria De Filippi e supportato dal maestro Pino Perris che ha diretto l’orchestra, Big Boy ha immediatamente messo tutto il talento di cui dispone per impreziosire un brano già di per sé molto bello. Un attimo prima di iniziare a cantare si è visto il giovante cantante di origini statunitense sbruffare leggermente, segno inequivocabile di una enorme tensione ed emozione, ma non appena sono iniziate le prime note ha trasportato il pubblico con la sua voce calda ed elegante. Estensione vocale di grande impatto intervallata de passaggi di farsetto per uno spettacolo davvero godibile e ritmato, che ha proprio tutto per puntare dritto alla vittoria finale.

© Riproduzione Riservata.