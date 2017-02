SHADY / Ribelle e "stellina", il serale sempre più lontano? (Amici 16, pomeridiano, 11 febbraio)

SHADY, IL SUO CARATTERE RIBELLE POTREBBE COSTARLE CARO, NELL'ULTIMA PUNTATA HA DELUSO NEL CANTO (AMICI 16, 11 FEBBRAIO) - Shady Fatin Cherkaoui è sicuramente una delle concorrenti di Amici 16 di quest'anno più amata e chiacchierata di tutte. Infatti, la cantante ha fatto spesso parlare di sè non solo per le sue indiscusse doti canore, ma anche per presunti flirt all'interno della scuola e per comportamenti a volte fuori dalle righe (qualche mese fa, sorpresa a fumare, andò in sfida immediata). Nell'ultima puntata del pomeridiano di Amici Shady ha sfidato Mike Bird nella prova Vodafone, e dopo l'esibizione di quest'ultimo, è salita sul palco, deludendo però ogni aspettative. La sua esibizione, infatti, è stata deludente, e la cantante è apparsa poco concentrata e parecchio imprecisa nell'esibizione del brano "Stressed out". I professori per questo motivo l'hanno aspramente criticata, e lei senza giri di parole ha ammesso di aver cantato male, di non essersi piaciuta per niente, di essersi fatta influenzare da un litigio precedente, di essere poco serena ed essersi concentrata poco sulla musica. Boosta, in particolare, ha criticato entrambe le esibizioni dichiarando che secondo il suo parere, entrambi i concorrenti hanno dimenticato il motivo per la quale sono nella scuola, ovvero imparare e migliorarsi, dichiarando entrambi le esibizioni "mediocri" e di basso livello. Alla fine vince Mike, tra i due giudicato il meno peggio.

SHADY, IL SUO CARATTERE RIBELLE POTREBBE COSTARLE CARO, NELL'ULTIMA PUNTATA HA DELUSO NEL CANTO (AMICI 16, 11 FEBBRAIO) - Le scelte delle prove successive ad Amici 2017 riportano la ragazza nel mirino, in quanto essa si dichiara assolutamente non d'accordo con le scelte dei professori, venendo attaccata dalla stessa Maria De Filippi che ha sbottato chiedendo alla ragazza e ai suoi compagni se reputavano i professori un ammasso di deficienti non in grado di fare il proprio lavoro. Shady, insomma, da quello che si è anche capito dall'ultima puntata ha un carattere abbastanza complicato e a tratti ribelle. Carattere che l'ha portata a dicembre ad andare in sfida per motivi disciplinari, salvo poi vincerla e rimanere nella scuola. Dopo quell'episodio, e dopo una sconfitta in una sfida contro Federica, Shady sembrava essersi ripresa, e aveva iniziato a cantare nuovamente con grinta, voglia ed esprimendo il suo talento al 100%, battendo prima Michele e poi Giada nel mese di gennaio in due sfide separate. Ora, il nuovo calo, e le nuovi pesante critiche. Nonostante questo, il suo talento rimane indiscusso, e la sua bellissima e graffiante voce soul, di rara bellezza, rimane una delle più belle all'interno della scuola di Amici, tanto che la ragazza sin dal suo ingresso nella scuola è subito stata etichettata come una delle favorite alla vittoria finale. Molto amata anche sui Social, e con già un nutrito numero di fan, la ragazza deve al più presto riprendere la concentrazione e la voglia di migliorarsi, già dalla prossima puntata.

