SHIA LABEOUF/ Trova Gesù nel giardino di casa...e lo fa arrestare!

SHIA LABEOUF, L'ATTORE CHIAMA LA POLIZIA: UN SENZATETTO A CASA SUA DICE DI ESSERE GESÙ (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017) - E' quanto meno curiosa la storia da raccontare sull'attore Shia LaBeouf che è stato costretto a chiamare le forze dell'ordine a casa sua. Un senzatetto si era presentato presso l'abitazione dell'attore sottolineando di essere Gesù Cirsto. L'uomo è stato ammanettato dai poliziotti che l'hanno portato via. Shia LaBeouf ha però deciso di rfiutare di sporgere una denuncia nei confronti dell'uomo. Quest'ultimo è stato quindi immediatamente rilasciato dopo essere stato identificato. Quello che ha dato più fastidio a Shia LaBeouf sono stati i paparazzi poi che hanno insistito molto sulla situazione, alla ricerca di uno scoop in merito a quanto accaduto. Di sicuro però la volontà di Shia LaBeouf è quella di mettere un sasso sopra questa situazione e di volerla dimenticare quanto più presto possibile. L'uomo che si dichiarava essere Gesù Cristo avrebbe poi dichiarato che era stato tutto un malinteso, anche se è difficile capire il come possa esserlo stato.

SHIA LABEOUF, L'ATTORE CHIAMA LA POLIZIA: UN SENZATETTO A CASA SUA DICE DI ESSERE GESÙ. LA CARRIERA DELL'ATTORE (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017) - Andiamo a vedere un po' la carriera di Shia LaBeouf protagonista di questa insolita storia con un senzatetto che si è presentato a casa sua sottolineando di essere Gesù Cristo. Shia LaBeouf è nato l'11 gennaio 1986 a Los Angeles. L'esordio del ragazzo da attore arriva nel 1998 nella pellicola Monkey Business di Michael Radford. Il vero successo però arriva con la pellicola Trasformers di Michael Bay in cui recita nel 2007 e diventerà poi uno dei protagonisti della famosa serie sui robot. Tra i tanti film che hanno fatto discutere l'attore americano ha recitatoo nei due capitoli di Nymphomaniac diretti dal regista nord-europeo Lars von Trier. L'ultimo film in cui l'abbiamo visto è Amercian Honey uscito l'anno scorso. Shia LaBeouf ha avuto anche una discreta carriera come attore in televisione.

