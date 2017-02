SONO INNOCENTE/ Oggi, sabato 11 febbraio 2017, non va in onda: ecco perchè

SONO INNOCENTE, OGGI NON VA IN ONDA (sabato 11 febbraio 2017) - Stasera, sabato 11 febbraio 2017, non prenderà il via su Rai 3 un nuovo appuntamento con Sono Innocente, il programma guidato da Alberto Matano che si occupa di raccontare al pubblico storie di persone che sono state accusate, e hanno passato un periodo di detenzione, nonostante fossero innocenti. La trasmissione, come è facile immagine, si ferma per lasciare che i riflettori siano tutti accesi e puntati sulla finalissima del Festival di Sanremo 2017, che prenderà il via sul piccolo schermo di Rai 1 sotto la guida di Carlo Conti. Al posto di Sono Innocente, così come le altre reti, anche Rai 3 manderà in onda un film: si tratta de I figli della mezzanotte, pellicola del 2012 diretta da Deepa Metha. Con ogni probabilità, anche se bisogna aspettare la conferma dei palinsesti, Sono Innocente tornerà al suo posto usuale dalla prossima settimana, con nuove vicende e nuovi protagonisti, pronti a spiegare come la loro è cambiata dopo il periodo trascorso in carcere ingiustamente: quali sono state le difficoltà maggiori? Come sono (o non sono) riusciti a riprendere in mano la propria vita dopo quanto successo? Appuntamento al 18 febbraio 2017 sul piccolo schermo di Rai 3.

