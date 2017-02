STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: la finale della kermesse, NCIS e I figli della mezzanotte (sabato, 11 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 11 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, sabato 11 febbraio 2017, la programmazioe della Rai sarà assolutamente perfetta. Il pubblico di casa che si sintonizzerà con i canali della televisione pubblica, potrà vedere l'ultima puntata del Festival di Sanremo, che sarà probabilmente la trasmissione più vista della serata. Verranno trasmessi anche telefilm americani di carattere poliziesco, repliche di fiction italiane molto famose e rubriche dedicate al mondo del calcio. Ma vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Rai 1 manderà in onda alle ore 20.45, l'ultima puntata del 67° Festival della Canzone italiana di Sanremo, in cui Carlo Conti e Maria De Filippi comunicheranno chi ha vinto una delle gare canore più importanti del mondo. A seguire, alle ore 01.00, ci sarà il DopoFestival, in cui il presentatore Nicola Savino parlerà dei momenti migliori che hanno caratterizzato il Festival di Sanremo. Su Rai 2, andrà in onda alle ore 21.05 l'episodio La cellula del telefilm N.C.I.S. Los Angeles, con Chris O'Donnell. Nella puntata, leggendo la guida Rai, due detective indagheranno sulla scomparsa di un analista dell'N.S.A.. Sempre su Rai 2, alle ore 22.40, ci sarà Calcio Champagne, la rubrica dedicata al mondo del calcio. Rai 3 invece, trasmetterà alle ore 20.30 I figli della mezzanotte, nel film un'infermiera scambierà due piccoli neonati. In seconda serata, sempre su Rai 3, ci sarà alle ore 23.35 una replica della famosissima fiction Non Uccidere, con Miriam Leone, l'ispettrice Valeria Ferro, della Squadra Mobile di Torino, dovrà risolvere diversi casi di cronaca nera, che si verificheranno nella città piemontese. Su Rai 4 andrà in onda alle ore 21.15 il film horror La battaglia dei tre regni. Nella pellicola le terre di Wu verranno occupate da un re tiranno molto sanguinario e dai suoi soldati malvagi. Su Rai 5 a aprtire dalle ore 21.50 verrà trasmesso la rappresentazione teatrale Cose che mi sono capitate a mia insaputa. Nello spettacolo, di Gene Gnocchi, un uomo inizia a raccontare al suo dottore dei fatti che gli sono successi a sua insaputa. Rai Movie trasmetterà alle ore 21.20 il film The Divide. nel lungometraggio, la città di New York sta per essere distrutta da una bomba atomica. Su Rai Premium, ci sarà alle ore 21.20 la commedia Dove la trovi una come me?, con Daniele Pecci. Nella pellicola, Sonia è una ragazza che sogna di diventare una giornalista, ma intanto lavora per un ristorante cinese. La sua vita cambierà quando incontrerà un ricco finanziere, di nome Matteo, del quale si innamorerà perdutamente.