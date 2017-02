STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: The Whispers, Law & Order e Le Bureau-Sotto Copertura (sabato, 11 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 11 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, sabato 11 febbraio 2017, il palinsesto della piattaforma satellitare di Sky, ha organizzato per i suoi abbonati un interessante programmazione ricca e varia tra i realty d Sky Uno e il cinema di Sky. I film che andranno in onda stasera partono dalla commedia con Un marito di troppo su Sky Cinema Passion al drammatico con La canzone della vita - Danny Collin su Sky Cinema 1 e passando per l'animazione su Sky Cinema Family con Cars 2. Ma ecco la programmazione della serataSky nel dettaglio.

Su Fox dalle ore 21.00 andrà in onda l'episodio Sagittario del telefilm The Whispers, con Lily Rabe. Nella puntata, Claire incontrerà dei bambini che commettono dei terribili omicidi. Su Fox Crime, andrà in onda alle ore 21.05 la puntata Una decisione difficile della serie Law & Order con Corey Stoll, nell'episodio, l'avvocato Cutter sarà favorito in un processo da un giudice. Su Sky Atlantic, verrà trasmesso alle ore 21.15 il telefilm Le Bureau - Sotto copertura, sulle azioni di spionaggio compiute da un funzionario dell'intelligence, di nome Guillaume Debailly. Su Fox Life ci sarà invece alle ore 21.00 l'episodio Andare avanti della serie tv Hart of Dixie. Secondo la guida Sky, nella puntata Lemon e Wade saranno costretti a chiudere il loro ristorante. Su Sky Uno, alle ore 21.15 un'altra puntata del talent di cucina Masterchef Italia, con Carlo Cracco e Bruno Barbieri. Sky Cinema 1 trasmetterà alle ore 21.15 il film La canzone della vita-Danny Collins. Nella pellicola, un musicista ritornerà a scrivere canzoni, grazie ad una lettera di John Lennon. Su Sky Cinema Hits ci sarà alle ore 21.15, la pellicola Dal tramonto all'alba, di Quentin Tarantino. Nel film, due fratelli incontreranno una ragazza, che si trasformerà in un mostro. Su Sky Cinema Family andrà in onda alle ore 21.00 il film d'animazione Cars 2, in cui ci sarà una gara automobilistica tra auto parlanti. Sky Cinema Passion, trasmetterà alle ore 21.00 la commedia Un marito di troppo con Uma Thurman. Secondo la guida Sky, nel film una giovane donna sta per sposarsi con il suo compagno, ma purtroppo scoprirà di avere già un marito. Su Sky Cinema Max, dalle ore 21.00 andrà in onda la pellicola The Reach-Caccia all'uomo, in cui un ragazzo accompagnerà un ricco industriale a cacciare un muflone.