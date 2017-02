STEFANO DE MARTINO/ News: appuntamento al centro commerciale San Giuliano con il ballerino, ecco quando (oggi, 11 febbraio 2017)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: APPUNTAMENTO AL CENTO COMMERCIALE SAN GIULIANO CON IL BALLERINO, ECCO QUANDO - Era da un po’ che i fans di Stefano De Martino non avevano l’occasione di vederlo da vicino. Il ballerino è stato in vacanza alle Mauritius ma ora finalmente è tornato e si è già rimesso al lavoro. Nei giorni scorsi l’ex marito di Belen Rodriguez a mostrato ai fans come ci sta dando dentro con le coreografie di Amici di Maria De Filippi ma le sue fans più affezionate non si accontentano certo di vederlo solo in televisione o attraverso le foto pubblicate sui social. Per loro e per tutti coloro che vivono a Milano e dintorni c’è un’occasione imperdibile. Il ballerino sarà infatti l’ospite speciale di un Dance Show, un’esibizione di scuole di ballo, che si svolgerà al centro commerciale di San Giuliano Milanese domenica 19 febbraio. Alla data non manca molto ma anche le fans che non vivono in Lombardia hanno tutto il tempo per organizzarsi e andare a vedere da vicino il loro beniamino. Clicca qui per vedere il cartellone che pubblicizza l’evento.

