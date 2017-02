Sandra Milo/ Polemica con Virginia Raffaele per la sua imitazione a Sanremo 2017: "Non penso solo al sesso!"

SANDRA MILO RISPONDE A VIRGINIA RAFFAELE PER LA SUA IMITAZIONE A SANREMO 2017 (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017) - Virginia Raffaele ha portato a Sanremo 2017 a sorpresa l'esibizione dell'attrice Sandra Milo: c'è chi diceva che avrebbe portato Melania Trump, o magari uno dei suoi cavalli di battaglia come Belen Rodriguez o Carla Fracci. La scelta però è ricaduta sulla bionda attrice che, intervistata dal quotidiano La Stampa, ha detto che è una fan di Virginia Raffaele e, pur non avendo visto la sua imitazione, è comunque onorata di aver avuto le attenzioni della regina della comicità. "Ho trovato delle telefonate, ma a dirmelo è stata mia figlia questa mattina. Mi ha chiamata presto e ho pensato: oddio che succede. E invece mi ha spiegato della parodia... mi ha detto che ha trovato ingiuste certe battute, sessiste e inadeguate nei confronti di una signora come me che tra qualche mese compirà 84 anni", ha detto Sandra Milo parlando dell'esibizione di Virginia Raffaele.

SANDRA MILO RISPONDE A VIRGINIA RAFFAELE PER LA SUA IMITAZIONE A SANREMO 2017 (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017) - Sandra Milo ha detto che, nonostante le rimostranze della figlia, lei non la pensa allo stesso modo sull'esibizione di Virginia Raffaele anche se si sente di darle un piccolo consiglio: "Vorrei suggerire a Virginia Raffaele di prendere un poco le difese delle donne anche con le sue parodie: le donne non pensano solo al sesso, ma anche all'amore. In genere per noi non sono mai separati. Comunque le voglio dire anche che è bravissima e che l’aspetto a teatro, nel mio spettacolo: sarebbe bello se volesse interpretare una sera uno dei suoi personaggi", ha detto l'attrice sempre al quotidiano La Stampa. Che poi ha detto che le sarebbe piaciuto essere presente a Sanremo 2017 accanto a Virginia Raffaele: avrebbe potuto così replicare alle sue battute con spirito e arguzia, e magari chissà, sarebbe stata una bella coppia la loro sul palco dell'Ariston! Cosa dirà Virginia Raffaele a Sandra Milo?

