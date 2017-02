Sanremo 2017 / Diretta finale Festival e classifica: chi sarà il vincitore? Ospiti Alvaro Soler e Zucchero (Rai 1, oggi 11 febbraio)

SANREMO 2017, DIRETTA FINALE FESTIVAL: FINALISTI, CANZONI ED ELIMINATI. CHI SARÀ IL VINCITORE? (ULTIMA SERATA, OGGI 11 FEBBRAIO) - Siamo arrivati alla finale del Festival di Sanremo 2017: stasera, sabato 11 febbraio 2017, Carlo Conti guiderà l’ultima puntata della kermesse musicale, durante la quale verrà annunciato il nome del vincitore della 67esima edizione. Al suo fianco, come ogni serata, ci sarà la co-conduttrice Maria De Filippi: non mancherà come sempre la copertina satirica di Maurizio Crozza. Sono 16 i cantanti ancora in gara a Sanremo 2017: dopo le quattro eliminazioni di ieri sera, e in seguito ai saluti di Raige e Giulia Luzi e Nesli e Alice Paba durante la serata delle Cover, il numero è sceso, e le chance di fanno sempre minori. Tutti i Campioni in gara al Festival oggi, sabato 11 febbraio 2017, torneranno in scena con la canzone che li sta accompagnando, regalando nuove emozioni al pubblico di Rai 1. Chi riuscirà ad aggiudicarsi il titolo di vincitore? Grandi star delle kermesse sono stati, in ogni caso, anche il suo direttore artistico - che ha nuovamente fatto guadagnare dati di audience strabilianti, come il 50% di share segnato la serata del 7 febbraio - e la collega Maria De Filippi, Queen Mary, come è affettuosamente chiamata dal popolo dei social network. “Io pronuncio mille parole in sei secondi, lei ne pronuncia sette" aveva ammesso il direttore artistico raccontandosi in esclusiva sulle pagine di TV Sorrisi e Canzoni "se dovessi raccontare una storia di C'è posta per te mi basterebbe un minuto. Giocheremo su questo contrasto, che è molto divertente… come me Maria è riservata, essenziale, pensa poco alle polemiche, agli scoop, ma molto alla sostanza del lavoro: ecco perchè ci siamo sempre stimati a vicenda. Mi riempie di gioia sapere che lei ha accettato questo invito proprio perchè è arrivato da me". Nonostante gli stili profondamente diversi, i due presentatori hanno saputo conquistare i telespettatori grazie anche al loro obiettivo comune e alla loro professionalità. Pronti a rivederli uno al fianco dell’altro?

SANREMO 2017, DIRETTA FINALE FESTIVAL: CANTANTI, CANZONI ED ELIMINATI. OSPITE ZUCCHERO (ULTIMA SERATA, OGGI 11 FEBBRAIO) - Zucchero sarà il super ospite della serata conclusiva del Festival di Sanremo 2017: “È impegnativo” ha ammesso l’artista in esclusiva sulle pagine de Il Corriere della Sera. “Era la terza volta che Conti mi invitava. Siamo amici perché ai tempi delle balere avevamo lo stesso impresario e sono capitate serate in cui lui presentava, Panariello era il comico e io ero con l’orchestra. Ho pensato a qualcosa che non sia solo i tre minuti e mezzo di una canzone, voglio giocare con l’orchestra”. L’anno scorso il cantante di Reggio nell’Emilia è tornato sulle scene musicali con il suo nuovo album, dal titolo “Black Cat”, anticipato da alcuni show incredibili all’Arena di Verona. Il suo nome è già stato protagonista sul palco dell’Ariston in questa 67esima edizione, dal momento che la concorrente Chiara ha portato in scena la sua “Diamante”. Chi merita di vincere il Festival di Sanremo 2017 secondo Zucchero? “Fiorella Mannoia si merita il meglio: bravissima interprete, persona serie e artista vera. E poi mi piace Francesco Gabbani, conosco il padre che suonava con me agli esordi, è uno che ha fatto tanta gavetta”, ha ammesso ancora Zucchero sulle pagine de Il Corriere della Sera. Che il super ospite ci abbia preso? E che cosa avrà preparato per la sua ospitata della serata di oggi, 11 febbraio?

SANREMO 2017, DIRETTA FINALE FESTIVAL: CANTANTI, CANZONI ED ELIMINATI. OSPITE ALVARO SOLER (ULTIMA SERATA, OGGI 11 FEBBRAIO) - Ci sarà anche Alvaro Soler durante l’ultima serata del Festival di Sanremo 2017 in programma stasera, sabato 11 febbraio, sotto la guida di Carlo Conti: il cantante spagnolo, reduce dell’esperienza in giuria a X Factor e della vittoria con la band dei Soul System, ha letteralmente conquistato il pubblico italiano con il suo tormentone El Mismo Sol nell’estate del 2015, e in seguito è tornato sulle scene musicali con un altro grande successo, Sofia, all’interno dell’album Eterno Agosto. “Devo dire che in generale sono portato per le lingue (ne parlo cinque), però devo ringraziare il fatto che in questo ultimo anno sono stato spesso in Italia dove la mia musica ha avuto un’accoglienza veramente calorosa. Non mi aspettavo di ricevere così tanto amore!” aveva ammesso lo spagnolo in un’intervista esclusiva rilasciata a Leonardo. Che cosa avrà preparato per un palco prestigioso come quello dell’Ariston? Insieme a lui, ci saranno anche le tre attrici Giusy Buscemi, Alessandra Mastronardi e Diana Del Bufalo, che hanno recitato insieme nella miniserie C’era una volta Studio Uno, in partenza lunedì 13 febbraio. Non mancheranno I ladri di Carrozzelle e tante, tante altre sorprese per l’ultima sera del Festival di Sanremo 2017…

