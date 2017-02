Sanremo 2017/ Ermal Meta ha vinto il premio della Critica! Violato l'embargo, è caos

Festival di Sanremo 2017, Ermal Meta ha vinto il Premio della Critica, Davide Maggio violato l'embargo e svelato in anticipo il vincitore - "Ermal Meta ha vinto il Premio della Critica (Sezioni Campioni) della 67ª edizione del Festival di Sanremo" è questo che è stato annunciato proprio pochi istanti fa da Davidemaggio.it, che ha in questo modo violato l'embargo. La notizia è stata appena resa nota in sala stampa, rendendola quindi ufficiale e riportabile. "L’ambito riconoscimento, che fu introdotto nel 1982 e nel 1996 intitolato a Mia Martini, è stato assegnato dai giornalisti accreditati presso la Sala Stampa del Teatro Ariston: 37 hanno votato il cantautore di origine albanese e la sua Vietato morire, mentre in 32 hanno preferito Fiorella Mannoia e 15 Paola Turci" si legge ancora sulla news riportata dal noto portale, che inoltre comunica che "Il Premio della Sala Stampa Radio-Tv-Web “Lucio Dalla”, per la Sezione Campioni, è stato assegnato invece a Fiorella Mannoia e la sua Che sia benedetta".

Festival di Sanremo 2017, Ermal Meta ha vinto il Premio della Critica, Fiorella Mannoia della Sala Stampa-Tv-Web - Una notizia anticipata e di cui il portale DavideMaggio.it si è prontamente scusato per la diffusione della notizia. Mi scuso per la pubblicazione (avvenuta per errore) del vincitore del Festival di Sanremo 2017" ha twittato allora Davide Maggio. Un gesto che ha causato non poche critiche e che ha infatti portato la sala stampa a decidere di rendere pubblici, in conseguenza all'embargo violato, la notizia a tutti gli effetti. È quindi Ermal Meta che si aggiudica il premio della critica, mentre Fiorella Mannoia vince il Premio della Sala Stampa - Tv-Web. Non ci resta che attendere il nome del vincitore del Festival e siamo al completo.

