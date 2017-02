Sanremo 2017 / Foto. Abiti, vestiti e stilisti ultima serata: come vestiranno i 16 Big finalisti?

Sanremo 2017 Foto. Abiti, outfit e stlisti ultima serata: Maria De Filippi e Carlo Conti cordinati e ancora in scuro? (oggi 11 febbraio 2017) - Ci siamo: questa sera su RaiUno va in onda la foinalissima della 67esima edizione del Festival di Sanremo. Quali saranno i look indossati dai conduttori e dai Big in gara per quest'ultima serata? Partiamo dalla più attesa anche per questa finale: Maria De Filippi. La regina di Canale 5 non ha osato particolarmente finora nei suoi outfit e, a sua detta, anche di proposito. Sempre in nero, tranne per la prima serata quando si è presentata con un abito di media lunghezza bianco, la conduttrice potrebbe confermare la sua linea (alternando pantaloni a long dress) anche questa sera e, ancora, rigorosamente in nero; il tutto firmato Givency By Riccardo Tisci. Non mancheranno, anche stasera, gli occhiali neri e molto probabile la presenza di un'altra vistosa collana. Confermato anche per Carlo Conti il look by Salvatore Ferragamo, anche questa sera in tonalità scure. Da notare come, i due conduttori, siano sempre perfettamente coordinati tra loro negli outfit.

Sanremo 2017 Foto. Abiti, outfit e stlisti ultima serata: come vestiranno i 16 campioni in gara? (oggi 11 febbraio 2017) - Come vestiranno invece i sedici finalisti in gara al Festival di Sanremo? Finora nessuno ha osato con coloti chiari o particolarmente sgargianti: il nero ha padroneggiato sul palcoscenico dell'Ariston. Alcuni dei Campioni hanno scelto Armani, come Michele Bravi ed Elodie per la sua seconda esibizione. La cantante dai capelli rosa è sicuramente colei che ha osato di più finora ma rimanendo sempre fedele alla sua personalità estrosa. Anche questa sera ci sorprenderà con un nuovo look colorato, così come ci sorprenderà Francesco Gabbani (come da lui stesso annunciato al Dopofestival) con la sua danza della scimmia. Poche sorprese invece per Fiorella Mannoia e Paola Turci, che hanno scelto il tailler risultando assolutamente tra le più eleganti al Festival di Sanremo. Colori diversi ma sempre stesso modello di abito per Ermal Meta che continuerà su questa linea anche questa sera. Abiti monocromo e rigorosamente lunghi per Chiara, long dress finora anche per Bianca Aztei, particolare che ci conferma che, anche questa sera, non ci saranno sorprese.

