Sanremo 2017, La finale / Problemi all'ingresso di Sergio Sylvestre non scende la scala!

Festival di Sanremo 2017, prima gaffe durante l'inizio della finalissima: problema tecnico per Sergio Sylvestre - La finalissima di Sanremo è iniziata da poco ma sul palcoscenico dell'Ariston c'è già stata la prima gaffe. Un piccolo intoppo durante l'arrivo di Sergio Sylvestre ha bloccato per qualche minuto la kermesse canora. La gara di questa sera ha visto esibirsi un primo gruppo di quattri Campioni: Elodie, Michele Zarrillo, Sergio e Fiorella Mannoia; proprio all'arrivo di Sylvestre un problema alla famosa scala di Sanremo ha bloccato il suo ingresso, tardandolo. Solo dopo qualche minuto il problema tecnico è stato risolto e Sergio ha potuto prendere posizione al centro del palco in attesa dell'asta che è stata poi portata da Carlo Conti che, ironico, ha poi scherzato sulla statura del cantante, vincitore dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Sergio Sylvestre si è così esibito per l'ultima volta in questo festival di Sanremo.

Festival di Sanremo 2017, nuovo problema tecnico per Sergio Sylvestre: dopo la base, la scala - Un pò sfortunato da questo punto di vista Sergio Sylvestre. Non è il primo problema tecnico a cui va incontro il cantante dalla voce black. Già nel corso della terza serata, quella dedicata alle cover, il cantante che si esibiva sulle note de "La pelle nera" accanto ai Soul System è incappato in un problema tecnico che, purtroppo, ha avuto conseguenze su quasi tutta l'esibizione. Un problema alla base ha mandato in ritardo tutti i cantanti, problema a cui, purtroppo, tutti i telespettatori hanno fatto caso. Dopo questo è stata quindi la volta della scala e speriamo, tuttavia, che per Sergio sia finita qui con questi incidenti di percorso.

