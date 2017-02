Sanremo 2017 / Vincitore in diretta streaming: come vedere la finale del Festival questa sera (oggi, 11 febbraio 2017)

SANREMO 2017, VINCITORE IN DIRETTA STREAMING: COME SEGUIRE LA FINALE (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017) - Pronti per vedere la finalissima di Sanremo 2017 questa sera? Per sapere chi tra i cantanti in gara riuscirà a vincere l'ambito premio della kermesse musicale, avete diverse scelte davanti a voi: o guardare il festival di Sanremo 2017 in televisione, sintonizzandovi su Rai Uno alle 20.30, oppure guardandolo in streaming dal vostro computer andando sul sito della Rai. Da tablet e smartphone vi basterà scaricare l'applicazione di Raiplay per poter godere della finalissima di Sanremo e scoprire quale tra i big in gara riuscirà ad avere l'ambito premio. C'è chi dice che sarà Fiorella Mannoia, prima su iTunes, a vincere il premio, e chi invece Ermal Meta, ma per adesso ovviamente tutto può ancora succedere. Se invece vi interessa sapere cosa accade dietro le quinte e le emozioni che animano in cantanti in gara, dovete andare invece sulle loro pagine personali, dove condivideranno i loro sentimenti in diretta.

SANREMO 2017, VINCITORE IN DIRETTA STREAMING: COME SEGUIRE LA FINALE. L'ATTESA DEI FAN (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017) - Sono molti i fan che in questo momento stanno chiedendo ai conduttori del festival di Sanremo 2017 di fare qualcosa per i cantanti eliminati in gara. C'è chi giudica inopportuno che un big come Al Bano, che ha fatto la storia della musica italiana, sia stato buttato fuori. E intanto c'è chi fa anche qualche pronostico di un possibile vincitore: " Grande Ermal Meta, merita la vittoria finale e tanto successo. Canzone meravigliosa, coinvolgente, toccante, con un testo d'importanza assoluta". Ma c'è anche chi grida al complotto: "Ieri sera hanno detto che l'eliminazione di cantanti come D'Alessio, Albano, Ferreri e Ron e dovuto a un cambio generazionale, la ragione è che li hanno fatti uscire per far vincere la Mannoia... Già tutto previsto. Quindi quale cambio generazionale... Che bel Sanremo". Tutto è pronto per Sanremo 2017, mancante solo voi a sintonizzarvi!

© Riproduzione Riservata.