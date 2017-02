THE DIVIDE/ Su Rai Movie il film con Lauren German e Michael Bien

THE DIVIDE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 11 FEBBRAIO 2017: IL CAST - The Divide è il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 11 febbraio 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere fantascienza - thriller realizzata nel 2011 e coprodotta negli Stati Uniti con Germania e Canada, per la regia di Xavier Gens, nel cast figurano Lauren German, Michael Bien, Milo Ventimiglia, Courtney B. Vance, Asthon Holmes e Rosanna Arquette. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

THE DIVIDE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 11 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - La città di New York ha appena subito un pericoloso e distruttivo attacco nucleare. Nonostante la morte e distruzione che un simile attacco possa provocare, alcune persone riescono a salvarsi trovando una sorta di dimora in alcune cantine poste nel loro condominio. Dopo essersi assicurati di aver perfettamente chiuso tutte le porte si dicono pronti ad aspettare che qualcuno vada a salvarli e che la radioattività via via si abbassi. Per loro vi è una vana speranza di essere salvati quando arrivano alcuni militari che prendono una bambina, la figlia di Marylin (Rosanna Arquette) e vanno via non prima di aver ferito un superstite, fratello di Josh. Mossi da profonda rabbia e paura, Bobby (Michael Eklund), Mickey (Michael Biehn) e Adrien (Ashton Holmes) riescono ad uccidere alcuni militari mentre gli altri scappano via. Josh (Milo Ventimiglia) decide di andare a vedere all’esterno cosa succede, così dopo aver indossato la tuta di uno dei militari uccisi esce da quel bunker e si accorge che i bambini sono tenuti in coma all’interno di alcune capsule. Prima di essere preso, Josh riesce a fuggire e rientra in cantina. Qui però l’intero gruppo inizia ad accusare un po’ di fame e iniziano a nascere i primi dissapori tra i sopravissuti quando si scopre che uno di loro ne ha a disposizione lo nasconde agli altri. Eva (Lauren German) sembra innamorarsi di Adrien non considerando più il proprio fidanzato Sam (Ivan Gonzalez). Marylin inizia a mostrare i primi segni di follia non riuscendo a sopportare la scomparsa di sua figlia. Giorno dopo giorno la situazione si fa sempre più critica e stressante tanto che tutti i sopravvissuti iniziano ad essere fuori controllo con Josh e Bobby che diventano una sorta di capobranco. Inoltre a causa delle radiazioni che i loro corpi hanno acquisito i sopravvissuti a mano a mano impazziscono, facendo atti estremi e violenze ciascuno intenzionato a salvare se stesso eliminando tutti gli altri.

© Riproduzione Riservata.