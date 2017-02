TINA CIPOLLARI/ La crisi con il marito Chicco Nalli, l'amore per i figli e l'allergia a Gemma Galgani... (Verissimo, oggi 11 febbraio 2017)

TINA CIPOLLARI OSPITE A VERISSIMO: LA FALSA CRISI CON CHICCO NALLI (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017) - Tina Cipollari sarà ospite oggi a Verissimo: la diva lanciata dai salotti di Uomini e Donne con Maria De Filippi, si racconterà in un'intervista a tutto tondo a Silvia Toffanin parlando della sua carriera, del marito, dei figli, e dei gossip che l'hanno vista protagonista negli ultimi tempi. Dopo la sua partecipazione a Pechino Express, infatti, si vociferava di una sua possibile separazione da Chicco Nalli, dopo che avevano litigato per via dei figli: "Uno si era bruciato con la piastra e un altro si era fatto male giocando a pallone sulla spiaggia a Sabaudia. Ma che ci volete fare, mica è colpa di Kikò: loro sono maschi e sono molto attivi (…) Comunque ha permesso ai nostri figli di fare ciò che volevano. Non dico che li abbia trascurati, però li ha lasciati troppo liberi. Io sono più severa di lui. Insomma, è proprio vero che quando il gatto non c'è i topi ballano", aveva raccontato Tina Cipollari a Nuovo.

TINA CIPOLLARI OSPITE A VERISSIMO: LA STORIA CON CHICCO NALLI (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017) - Ovviamente tra Tina Cipollari e Chicco Nalli non c'è mai stata aria di crisi, anzi: i loro sono solo i normali litigi di una coppia sposata da tanti anni ma che ancora si vuole bene. "Quando leggo certe cose, scritte da chi non è tra le nostre mure domestiche e quindi non conosce veramente le situazioni, mi faccio una risata e un bicchiere di vino. Per entrambi vale solo lavoro, casa e chiesa. Tina, ogni tanto, va a cena con la sua produzione. Ma che proseguano pure le malelingue: ci fanno tanta pubblicità. E ci divertono. Tutta salute!", aveva detto Chicco Nalli in un'intervista. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne più di dieci anni fa e stanno insieme dal 2005: Chicco Nalli era lì per corteggiare un'altra ragazza, ma l'intesa con Tina era stata da subito così forte che alla fine hanno annunciato, tra lo stupore dei presenti, la loro frequentazione che si è coronata poi con un matrimonio e dei figli.

TINA CIPOLLARI OSPITE A VERISSIMO: L'AMORE PER I TRE FIGLI (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017) - Tina Cipollari adora i suoi figli, che sono tutta la sua vita: sono tre maschi di tredici, nove e otto anni che adora dal primo giorno in cui l'ha concepiti. La star di Uomini e Donne è stata molto criticata per aver partecipato a Pechino Express ma Tina Cipollari ha confidato che sono stati proprio loro a volere che la loro mamma affrontasse questo viaggio nei posti più belli del mondo. "I miei bambini hanno accolto con gioia la notizia perché seguono da sempre il programma. Erano felici per le tante avventure che la loro mamma avrebbe vissuto e mi hanno detto: ‘Mamma, vai perché sicuramente sarai simpaticissima e noi saremo orgogliosi di te perché sarai la nostra eroina!’. Non avrei mai accettato di partecipare al programma se loro non avessero preso con serenità la mia partenza!". Chicco Nalli ha detto più volte che Tina è una "mamma chioccia", e che a casa è molto più dolce di quello che sembra in televisione.

