Tina Kunakey/ La nuova fidanzata di Vincent Cassel, sul palco dell'Ariston colpisce per la semplicità (Sanremo 2017, oggi 11 febbraio)

TINA KUNAKEY, LA GIOVANE FIDANZATA DI VINCENT CASSEL OSPITE A SANREMO: COLPISCE PER LA SUA SEMPLICITA' (FESTIVAL DI SANREMO 2017, OGGI 11 FEBBRAIO) - Tina Kunakey è una modella molto affermata, 19 anni e fidanzata di Vincent Cassel ha sangue francese ma i nonni erano siciliani e quindi nelle sue vene scorre sangue italiano. Sicuramente Tina Kunakey al Festival di Sanremo 2017 ha dimostrato di essere una ragazza molto semplice nonostante tutte le luci puntate addosso e la fama che è caduta su di lei. La ragazza dice della sua storia con Vincent Cassel che non si può decidere di chi innamorarsi e che non essendo molto ferrata di cinema non sapeva a cosa sarebbe andata incontro. Proprio in merito al suo rapporto d'amore, sottolinea che la canzone di Sanremo per lei è ''Non ho l'età'' che sembra essere tagliata per l'occasione. Inoltre Tina Kunakey dimostra la sua emozione toccandosi in continuazione i capelli.

TINA KUNAKEY, LA GIOVANE FIDANZATA DI VINCENT CASSEL OSPITE A SANREMO: (FESTIVAL DI SANREMO 2017, OGGI 11 FEBBRAIO) - La modella Tina Kunakey, 19enne francese e nuova fidanzata di Vincent Cassel, oggi, salirà sul palco dell'Ariston come ospite al Festival di Sanremo 2017 mettendo in mostra tutta la sua bellezza. E potremo sentirci un po' orgogliosi anche noi, viste le origini dell'indossatrice. Sì, perché Tina Kunakey ha dna in parte italiano. Lo ha spiegato la stessa Kunakey in una recente intervista riportata da gossip.it:"Mio padre (Robin,ndr) è nato in Marocco ma è originario del Togo, poi è venuto in Francia. Mia madre (Nadia, ndr) è siciliana. Si sono conosciuti a Tolosa, ed è subito scattato il colpo di fulmine che dura da 25 anni. Contrariamente a quello che si legge sui media, non sono nata in Sicilia ma a Tolosa, anche se non sono rimasta a lungo nella "città rosa" (Tolosa, ndr). I miei genitori hanno voluto trasferirsi a Biarritz, sulla costa basca. Adoravano visitare quei luoghi anche prima di avere noi figli: io, mio sorella e mio fratello (Cassandre e Zakari, ndr). Ho vissuto là fino a 15 anni, prima di andare a Madrid, dove volevo imparare lo spagnolo e finire gli studi. E lì è iniziata anche la mia carriera di modella".

TINA KUNAKEY, LA GIOVANE FIDANZATA DI VINCENT CASSEL OSPITE A SANREMO: 31 ANNI MENO DELL'EX DELLA BELLUCCI (FESTIVAL DI SANREMO 2017, OGGI 11 FEBBRAIO) - Tina Kunakey, la giovane modella francese di origini italiane ospite nella puntata finale del Festival di Sanremo 2017, è nota soprattutto per essere la nuova fiamma di Vincent Cassel, l'attore che evidentemente deve avere un debole per le bellezze che condividono il dna del Belpaese visti i suoi trascorsi con Monica Bellucci. La Kunakey ha solo 19 anni (ne compirà 20 ad aprile): 31 meno di Cassel. Ma cosa ne pensa la diretta interessata di questa grande differenza d'età? Come riportato da gossip.it, la nativa di Tolosa ha dichiarato:"Un po' come capita a tanti: due persone si trovano nello stesso luogo, nello stesso momento e sono attratte una dall'altra. E' una delle belle sorprese della vita". Ma cosa ne pensano i suoi genitori di questo rapporto con il noto attore internazionale? "Penso siano orgogliosi di me. E ricevo molti incoraggiamenti da tutta la mia famiglia, sia che si trovi in Sicilia, in Francia o in Togo. Questo mi aiuta. Come mi dicono sempre i miei genitori: 'Fintanto che sei felice, tutto va bene'. E oggi è così".

© Riproduzione Riservata.